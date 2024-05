MESTRE - Dopo il primo distributore fisso di idrogeno in Italia, è la volta del primo drone ad idrogeno per collegare gli aeroporti del sistema triveneto e, subito dopo, le strutture nevralgiche della regione a partire da quelle sanitarie. Il primo drone ha volato nei giorni scorsi sopra Venezia, con una scatola rossa con croce bianca per contenere prodotti biomedicali, e ieri è stato presentato al terminal 103 della stazione crociere nel corso della seconda edizione dello Space Meeting Veneto con il quale la Regione punta a riunire gli operatori della Space Economy per approfondire il ruolo del distretto dello spazio veneto, in una delle principali regioni in Italia nella filiera dell'Aerospazio.