VENEZIA - E' stato il presidente Luca Zaia a tagliare stamane il nastro a Venezia al secondo Space Meetings Veneto, un evento dedicato all'industria spaziale. «Stiamo parlando di 250 aziende - riassume Zaia del settore aerospaziale che espongono qui in Veneto, siamo in crescita, abbiamo oltre 3mila incontri tra addetti ai lavori ma soprattutto più di mille partecipanti e le aziende che espongono rappresentano più di 22 nazioni»: Per Zaia «questo è un settore in assoluta espansione, stiamo parlando di 5mila occupati in Veneto, 2 miliardi di fatturato e 65 imprese».

L'utilizzo dei dati aerospaziali, rileva, «sarà sempre più innovativo e più efficiente anche nelle imprese più convenzionali che magari si sentono ancora distanti da questo mondo». Oggi con Save ed Enac, annuncia, sarà firmato «un accordo innovativo per partire con quello che è il trasporto con droni, che non sarà solo un trasporto di persone, ma si inizierà ovviamente con tutto quello che è un efficiente, che inquinerà di meno, sarà meno impattante sulla rete analogica, quella dell'asfalto per capirci. E anche moto utile - conclude - si pensi ad esempio al trasporto di farmaci e di organi».