Venezia, 7500 partecipanti alla Vogalonga, rematori da tutto il mondo contro il moto ondoso Foto

VENEZIA - Venezia, 7500 partecipanti alla Vogalonga, rematori da tutto il mondo contro il moto ondoso. Oltre 7.500 partecipanti a bordo di 2000 imbarcazioni di ogni forma e dimensione, tutte rigorosamente a remi, hanno partecipato oggi a Venezia alla 48ma Vogalonga, nata per combattere il moto ondoso, tanto che il 20% dei proventi delle iscrizioni va a finanziare una ricerca universitaria sul suo contenimento.

Con partecipanti da 29 nazioni, quella con più iscritti è stata la Germania, con oltre 1500 rematori, seguita da Francia e Ungheria. L’Australia e gli Stati Uniti sono state invece le nazioni extraeuropee con più partecipanti.

Tra le imbarcazioni di voga alla veneta presenti, il 10% del totale, anche 15 equipaggi stranieri: 7 francesi, 2 dagli USA e dalla Germania, 1 dalla Gran Bretagna, dalla Croazia, dalla Svizzera e dall’Algeria. Il via questa mattina alle 9 con il tradizionale colpo di cannone dal Bacino di San Marco per un percorso di 30 chilometri per la Certosa, le Vignole, Sant’Erasmo, Burano e Mazzorbo, Murano, per rientrare a Venezia e, dopo aver percorso tutto il Canal Grande, tagliare la linea del traguardo alla Salute. Anche quest’anno la Vogalonga ha reso omaggio a Lino Toffolo, con un premio voluto dal comitato organizzatore e dalla famiglia dell’artista muranese per ricordare la sua ironia e il suo amore per Venezia. (Foto Sebastiano Casellati)