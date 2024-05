MESTRE - Corso del Popolo di nuovo teatro di una violenta aggressione a scopo di rapina; nella mattinata di sabato un anziano è stato aggredito da un 23enne senza fissa dimora, che l’ha preso a calci e minacciato con un coltello per sottrargli il portafogli con all’interno 80 euro.

LA DINAMICA

L’episodio è avvenuto intorno alle 9 di mattina di sabato scorso. La vittima, un ex ingegnere 90enne in pensione che vive nel condominio Delfino, nel complesso in cui si trova anche l’omonimo hotel, si trovava proprio sotto casa sua, vicino alla sua auto. Probabilmente si stava recando a fare la spesa o era appena tornato dal giro di compere mattutino quando è stato aggredito da un giovane, armato di coltello, che gli ha intimato di consegnargli il portafogli. L’anziano, sopraffatto dalla forza dell’uomo, ha provato a opporre resistenza ma ha avuto la peggio: spintonato a terra e preso a calci, ha riportato la frattura del femore e contusioni. Riuscito a impossessarsi del portafogli dell’anziano, il rapinatore si è dato alla fuga, lasciando la vittima a terra a gridare aiuto. La sua latitanza, però, è durata poche ore: grazie alle telecamere di sorveglianza di cui è disseminato Corso del Popolo, tra cui anche quelle dell’hotel Ambasciatori che si trova proprio accanto al luogo dell’aggressione, il giovane è stato identificato, riconosciuto dall’anziano e da alcuni testimoni e fermato dalle volanti della squadra mobile, coordinate dalla Pm Alessia Tavarnesi, intorno alle 14. Ora il 23enne, di origine ungherese ma con cittadinanza italiana, che vive per strada e pare sia consumatore abituale di droga, è stato sottoposto al fermo di polizia giudiziaria per rapina, lesioni e violazione della legge sulle armi, essendo stato trovato armato di coltello che ha impiegato durante la rapina.