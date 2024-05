VENEZIA - Contributo d'accesso a Venezia, scatta la petizione: «I ricavi per la manutenzione della città». Ha superato le 13 mila firme la petizione lanciata sulla piattaforma online Change.org per chiedere al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro di destinare «i ricavi dei ticket d’ingresso per la manutenzione» della città lagunare. A lanciare l’appello online, che in pochi giorni ha raccolto il consenso di migliaia di persone, una cittadina, Nicoletta Corba, «residente di Venezia, una città che amo e rispetto profondamente».



La richiesta rivolta al primo cittadino e all’amministrazione comunale è chiara: «Vincolare gli introiti del ticket d’ingresso per il mantenimento della città» tra cui «lo scavo dei canali, l’installazione di fognature moderne, la ristrutturazione delle case sfitte degli Enti Pubblici e l'offerta successiva di locazioni per residenti, studenti e operatori sanitari».

La petizione

La petizione da parte della cittadina veneziana arriva a poche settimane dall’introduzione del ticket di ingresso di 5 euro per i turisti giornalieri che vogliono visitare la città lagunare ma che non vi pernottano. Una sperimentazione iniziata lo scorso 25 Aprile e attiva per 29 giornate, soprattutto weekend, festivi e ponti che ha fatto registrare introiti da record. Solamente gli incassi delle prime otto giornate, infatti, hanno raggiunto 723 mila euro, cifra prevista per l’intero periodo di sperimentazione di tre mesi. Per questo, nonostante il bilancio generale dell’operazione sia ancora in negativo (vanno coperte le spese di gestione della piattaforma di prenotazione e della campagna di comunicazione), il numero di ticket emessi è un dato incoraggiante.



In questo quadro si inserisce la richiesta di Nicoletta Corba e di altri migliaia di firmatari per affermare che «i profitti derivanti dal turismo vengano reinvestiti direttamente nella conservazione della nostra amata Venezia. Facciamo la differenza per il futuro della nostra città».