VENEZIA - È ancora presto per stabilire se il Contributo d'accesso abbia fatto da deterrente per l'arrivo di turisti giornalieri, ma a occhio qualcosa si sarebbe ottenuto. Lo dice il sindaco Luigi Brugnaro, specificando che comunque bisognerà attendere settembre con le prime elaborazioni dei dati delle registrazioni ed esenzioni, incrociati con i numeri provenienti da telecamere e sensori della Smart control room. Dichiarazioni che arrivano il giorno dopo l'intervista al Gazzettino dell'assessore Michele Zuin, a un mese dall'avvio della sperimentazione.

«In modo approssimativo - ha detto ieri a margine dell'inaugurazione del Salone nautico - si potrebbe dire che cinque-diecimila persone sono rimaste fuori rispetto alle previsioni. I dati veri li vedremo però solo quando la sperimentazione sarà stata completata. Non abbiamo una serie storica che ci dica la situazione precedente. Però ci vorrà una sperimentazione costante e continua, magari con qualche piccola modifica per capire quanto ha inciso. Bisogna capire che nelle giornate dei varchi prima del Covid c'era un livello di intasamento totale. Questo non è successo ora, ma solo a occhio non si capisce. Diecimila persone neanche le vedi. Però la sensazione di aver invertito un trend è "tanta roba"».

SENZA TRAUMI

Più in generale, l'impressione del primo cittadino è che la novità sia stata assimilata abbastanza velocemente e senza traumi eccessivi. « Sono molto soddisfatto - ha aggiunto - perché temevo di aver creato un problema ai cittadini. Ma le persone sane di mente vedono che non abbiamo creato problemi a nessuno. Poi, avevo il timore che gli ospiti non capissero il senso di questa cosa, che è difendere la città e niente altro. I turisti hanno capito questo, i veneti sono venuti con tranquillità, hanno compreso che la prenotazione è un piccolo fastidio, ma a fin di bene. Bisogna continuare, migliorare, chiedere scusa se abbiamo creato fastidio, ma direi che un ringraziamento va ai cittadini e a tutte le persone che hanno lavorato ai controlli con serenità, senza cedere alle provocazioni dei soliti provocatori d'assalto che speculano sulle disgrazie degli altri».

LE PROTESTE

Per chi protestava ai varchi, Brugnaro non ha mezze parole: «Sono avvoltoi, ma a quelli rispondiamo con un sorriso continuando ad andare avanti cercando di fare il bene della città».

Infine, Brugnaro conserva la sua contrarietà al numero chiuso, un numero di persone presenti in contemporanea in città, oltre il quale per motivi anche di sicurezza sarebbe giusto "chiudere le porte".

«Non abbiamo in mente la soglia - ha replicato il sindaco - perché la città la vogliamo aperta. Dobbiamo immaginare livelli più raffinati. Semmai dobbiamo vedere se la cifra richiesta dal contributo si può alzare in certe giornate e se può fare da deterrente, magari accompagnandola con una variazione degli orari di apertura.

Serviranno anche modifiche ai regolamenti, come quello degli affitti brevi. Abbiamo atteso apposta il decreto del Governo: dovevamo essere in sintonia per non creare confusione negli operatori». Infine, l'ultima polemica, a distanza con un noto docente di Ca' Foscari e altre persone dell'opposizione.. «Poi c'è qualcuno che si scrive "sono un esperto di turismo" c'è un professore , non si è capito dove abbia imparato, perché non ha tirato fuori un'idea che sia una. Solo demonizzare gli altri sui giornali. Poi ci sono quelli che non vogliono i tornelli e non voglio i blocchi, però vogliono il numero chiuso. "Che i se meta d'accordo col serveo, sti qua".

Noi non siamo per il numero chiuso, ma una convivenza civile tra le persone. Abbiano pazienza, questi qua - ha concluso - Non si è mai fatto niente in cinquant'anni e adesso tutti vogliono risolvere le cose perché ci sono io. E poi manca ancora un anno, un anno e mezzo alle elezioni: troppo presto per la campagna elettorale».