PORDENONE - Siamo ancora lontani dai numeri e dal clamore raggiunti dalla "guerra" che ha avuto come oggetto del contendere il futuro dell'ex Fiera, ma a Pordenone germoglia una nuova battaglia. È quella per il ripristino ambientale di uno dei luoghi naturalistici più noti del capoluogo: i laghetti Tomadini. È nata infatti una raccolta firme tesa a chiarire quali siano i tempi necessari all'ultimazione dei lavori di ripristino.

IL PUNTO

È più grave del previsto la situazione del laghetto Tomadini di Pordenone, rimasto in secca dopo un problema a una paratoia. E ci vorranno mesi - più tanti soldi - per venirne a capo. Ora però c'è un gruppo di cittadini che vuole saperne di più. La petizione conta già più di 400 firme (sono 430, per la precisione) e punta al «ripristino ambientale». «Da diversi mesi - si legge nella missiva - il laghetto Tomadini è stato completamente svuotato. In condizioni di normalità le sue acque determinavano un ambiente naturale unico e in equilibrio dal punto di vista paesaggistico, tanto da essere incluso nei laghi di Pordenone come percorso ricreativo e didattico. In questo ambiente si potevano ammirare cigni, germani reali, morette, folaghe, svassi, cormorani e tanti altri uccelli. Si sono viste anche tartarughe e nutrie. Che ne sarà di quest'area ormai limacciosa, con rifiuti e che appare come un oltraggio ambientale? La sottrazione di questo spazio risulta uno sfregio anche rispetto alla storia industriale di Pordenone, alla sua operosità che diverse generazioni fa ha saputo organizzare quelle acque disordinate, ordinandole per scopi produttivi. Siamo preoccupati - spiegano i firmatari della petizione - anche per quello che succederà con l'innalzamento delle temperature. Chiediamo quindi che il prima possibile gli uffici ci diano una risposta sulla situazione del laghetto».

IL MUNICIPIO

«Sulla base delle risultanze della perizia geologica effettuata nei mesi scorsi - spiegano dal Comune - il privato concessionario della derivazione ad uso idroelettrico ha riscontrato un problema di permeabilità sotto la base dello scarico di fondo del Laghetto. Per risolvere tale problema e ripristinare la funzionalità idraulica del manufatto, che poi consentirà di sfruttare nuovamente la concessione di derivazione idroelettrica del laghetto Tomadini rideterminandone così il suo riempimento, è stato prospettato dal privato un intervento che consiste nella diaframmatura mediante l'infissione di palancole per una profondità di circa 10 metri sotto il fondo attuale lungo tutto il fronte del manufatto di scarico, che è di circa 20 metri. Una previsione questa che conferma un'opera per niente banale ed estremamente complessa, la cui progettazione dovrebbe completarsi entro la fine del mese di giugno. Per l'estate potrebbe essere quindi individuata la ditta specializzata esecutrice dei lavori, per l'effettuazione dei quali si presume un tempo di circa 60 giorni. Il cronoprogramma sarà quindi monitorato dagli uffici».