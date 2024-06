VENEZIA - Per la prima volta in un fine settimana dopo il 25 aprile non ci sono stati varchi presidiati all’accesso della città e si è registrato un picco di presenze tra 75mila e 80mila persone. Sono di più o di meno rispetto a quando si applica il contributo d'accesso? Difficile dirlo, perché i dati degli scorsi fine settimana e quelli di questi giorni non sono tutti pubblicati e confrontabili. Abbiamo a disposizione però i dati del 27 aprile e del 20 maggio, ed entrambi parlano di 70-75mila persone in presenza del ticket. Da questo primo confronto potrebbe aver attinto il sindaco, quando ha parlato di una riduzione approssimativa tra le 5mila e le 10mila persone grazie all’ingresso a pagamento e su prenotazione rispetto ai giorni normali.