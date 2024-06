FONTANAFREDDA - Un nuovo angelo si è aggiunto in cielo, ha due occhioni scuri e un sorriso dolcissimo. Dopo una lunga malattia, ieri si è spenta la piccola Nicole Dal Mas. Aveva soltanto quattro anni. Un angelo che guarderà dall’alto il fratellino Jacopo di soli dieci mesi, la mamma Martina e il papà Christian. La sua scomparsa lascia nello sconforto l’intero paese di Nave, dove Nicole abitava e dove tutti le volevano bene. «Ha lottato sino alla fine – ci racconta la mamma Martina – contro una malattia neurodegenerativa che non lascia scampo. Stava bene, con tanta voglia di vivere sino all’età di un anno e mezzo. Poi improvvisamente ha manifestato difficoltà a camminare. Poi non si muoveva più. Non riusciva poi a parlare e da quel momento le cose sono davvero peggiorate. Ci avevano detto a Padova che avrebbe potuto vivere per poco, un anno o poco più. È arrivata a quattro anni, ma ha sempre lottato».



MALATTIA RARA

La malattia rara che ha colpito Nicole Dal Mas è la leucodistrofia metacromatica, una grave patologia neurodegenerativa, rara e progressiva, causata da alcune mutazioni genetiche. È una malattia che colpisce i bambini dai 6 mesi ai 12 anni. Proprio a seconda dell’età di insorgenza viene classificata in varie forme dal tardo-infantile all’adulto. Come ha detto la mamma Martina si manifesta con difficoltà nel camminare, causando convulsioni e disturbi del comportamento. Nicole era in cura nel reparto di Neurologia di Padova, ma ha potuto essere curata e seguita a casa grazie alle dottoresse dell’Assistenza Pediatrica di Pordenone. «A loro va un grande ringraziamento – aggiunge mamma Martina – perché l’hanno seguita in modo davvero eccezionale permettendole così di rimanere assieme alla sua famiglia. Un grazie alle dottoresse Silvia Vaccher, Francesca Barbieri, Marta Campagna e Margherita Robazza che l’hanno seguita e curata in questo periodo. Un servizio davvero eccezionale e importante. Ma un grazie anche all’asilo nido Piccoli Passi di Fratta di Caneva. Anche con la comparsa della malattia le maestre hanno voluto che Nicole, che andava molto bene al nido, continuasse per quanto possibile a frequentarlo».



IL DOLORE

«Rimarrà il vuoto. Ha combattuto sino alla fine e ha regalato davvero tante emozioni a tutti noi». Oggi, alle 19, verrà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Nave, dove domani alle 15 la comunità darà l’ultimo saluto alla piccola Nicole con don Boris Bandiera. «Un grande dolore per la famiglia e la comunità - ha detto -. Aveva tutta la vita davanti. Non è facile, ma anche queste malattie sono parte della nostra vita». Nicole lascia inoltre i nonni, gli zii e in particolare la zia Cri, che l’ha amorevolmente curata.