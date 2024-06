MESTRE - Inseguimento a Mestre in pieno giorno, sfreccia con la moto tra i tavoli dei bar per sfuggire alle volanti: attimi di paura. Minuti di confusione questa mattina, mercoledì 12 giugno, a Mestre in Riviera XX Settembre. Un uomo straniero è stato bloccato dalle volanti della polizia mentre sfrecciava con la moto tra i plateatici intonro a mezzogiorno.

La dinamica

Alla vista delle volanti, l'uomo ha accelerato e a quel punto è scattato l'inseguimento. Dopo un pericoloso zig zag tra i tavoli, la corsa del centauro è stata bloccata dagli agenti (che ovviamente lo hanno seguito con più cautela): l'uomo, fermato in via Filiasi, è risultato sprovvisto di assicurazione ed è stato sanzionato.