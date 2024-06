VIGONOVO - Pensionato 80enne e figlio 52enne, ex vicesindaco e attuale consigliere comunale di Vigonovo, picchiati e portati in autoambulanza al pronto soccorso di Dolo dopo essere stati aggrediti da un gruppo di persone, tre o quattro, che con bicchieri e bibite si erano posizionati sotto le finestre della loro abitazione al primo piano di un edificio confinante con un locale pubblico. E’ successo poco prima della mezzanotte tra lunedì e martedì in località Tombelle di Vigonovo, nei pressi del frequentatissimo “Wine bar Ekidna” di via Padova 200. Disturbato dagli schiamazzi provenienti dalla sua proprietà, l'80enne si è affacciato ad una finestra per chiedere alle persone riunite sotto di smetterla e di allontanarsi. Non l’avesse mai fatto. Per tutta risposta ha ricevuto improperi, insulti e minacce. In aiuto del padre è giunto il figlio 52enne F.F., che ha avuto la malaugurata idea di scendere e uscire dall’abitazione per confrontarsi con il gruppo.

FASI CONCITATE

Una volta varcata la soglia di casa, però, è stato subito aggredito da una persona che prima gli ha scagliato contro un calice in vetro che lo ha centrato alla nuca e poi lo ha spinto a terra. Vedendo il figlio in difficoltà, dall’abitazione è sceso anche il padre, al quale è toccata la stessa sorte. La lite è proseguita per qualche minuto, fino a quando sul posto sono giunte altre persone sedute ai tavolini esterni dell’Ekidna. Il gruppo assalitore si è quindi dato alla fuga e, visto che entrambe le persone ferite perdevano abbondante sangue, gli altri avventori hanno chiamato i soccorsi medici.