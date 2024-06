LIDO - Mentre il pubblico ministero Stefano Buccini sta iniziando ad esaminare la documentazione dell'inchiesta aperta dalla Procura (al momento non ci sono indagati né un'ipotesi di reato), al Lido da oggi entra nel vivo la raccolta di firme, anche in memoria e nel ricordo di Elettra e Mattia, i due bambini morti al Lido negli ultimi sei mesi, per chiedere alla Regione un potenziamento dei servizi sanitari, in particolare nel periodo estivo. Oggi, 7 giugno, dalle 10 alle 17 ci sarà un gazebo in piazzetta Lepanto per la raccolta delle firme Si potrà firmare anche successivamente in molti negozi ed esercizi pubblici del Lido. I promotori della mobilitazione, a cui ha aderito facendosene primo promotore il consigliere di municipalità Angelo Sabato, si articola in due punti. La prima richiesta è quella di avere un punto di efficientamento di primo soccorso con adeguato reparto di rianimazione all'ex ospedale al mare del Lido. Poi è richiesta un'attività di elisoccorso con un mezzo che stazioni stabilmente all'aeroporto Nicelli di San Nicolò. Soprattutto nel periodo estivo quando al Lido (e in generale nelle isole della laguna) aumenta il numero di turisti.

«È già stata verificata - puntualizza Sabato - la disponibilità da parte dei gestori dell'aeroporto Nicelli alla concessione dell'area attrezzata per il decollo e l'atterraggio dell'elicottero. L'impegno di tutti è che si possa intervenire in modo tempestivo in maniera da ridurre il più possibile i rischi e fare in modo che tragedie come quelle di Mattia, lo scorso dicembre, e ora di Elettra non si ripetano. Per quanto riguarda la morte di Elettra, anche l'Ulss 3 Serenissima ha avviato un'indagine interna. Le richieste dei cittadini si scontrano con le norme. Per attivare un pronto soccorso è necessario che ci sia alle spalle un ospedale, cosa che al Lido non è più. Ecco la proposta di coinvolgere l'ospedale San Camillo degli Alberoni, che è funzionante con reparti di degenza. La proposta ha trovato l'apertura del presidente della municipalità del Lido e Pellestrina, Emilio Guberti. «La programmazione sanitaria spetta alla Regione - premette - ma, in sinergia con l'ex ospedale al mare, un pronto soccorso al San Camillo garantirebbe due presidi sanitari ai due estremi dell'isola».