VERONA - Tre milioni di euro in appena un mese e mezzo. Un bottino racimolato a suon di Gratta e Vinci, acquistati per anni in maniera sistematica. Ma è stato grazie a due vincite in particolare, che Ricardo, un artigiano di 41 anni di origini brasiliane, è riuscito a diventare milionario in un tempo brevissimo.

Ma la sua fortuna potrebbe diventare ben presto anche la sua condanna.