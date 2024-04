MESTRE - Già dal primo giorno di sperimentazione sono saltate le previsioni: il Comune aveva messo a bilancio 700 mila euro d'incassi per tutti i 29 giorni del 2024 in cui si pagherà il contributo d'accesso, ma se la tendenza di ieri sarà confermata, a fine anno si ritroverà oltre 2 milioni di euro, il triplo. C'è stato un exploit di prenotazioni e pure di esenzioni ma anche di pagamenti. Probabilmente, allora, saranno da rivedere al rialzo anche le stime per il 2025, il primo anno di piena operatività del tributo: i 7 milioni di euro potrebbero essere come minimo il doppio.