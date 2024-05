Il raduno del Bassotto a Santa Maria di Sala: l'invasione dei simpatici cani e dei loro padroni

SANTA MARIA DI SALA - Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni, c'è attesa per il terzo raduno nazionale dei bassotti, in programma oggi a partire dalle 9,30 in via Aquileia 39 a Santa Maria di Sala (Venezia), alla Scuderia B19 ASD di Elisa Bozza, nell'ambito di un appuntamento che gode del patrocinio del Comune ma che è stato organizzato appunto dal gruppo Amici Bassotto Club, il quale si occupa della tutela della razza.

Parteciperanno espositori, allevatori e tanti appassionati. Lo scenario è splendido in mezzo alla campagna, tra le scuderie circondate da una straordinaria coltivazione di rose e in questo contesto alle 10 è previsto l'inizio dei giudizi, con la sfilata a cui presenzieranno gli oltre cento esemplari iscritti al concorso, provenienti da tutta Italia. I giudici sono Claudio De Giuliani e Claudio Montefusco. Nel pomeriggio, poi, sono in scaletta gli "spareggi" fino ad arrivare a decretare il "bassotto più bello", e poi un premio speciale verrà attribuito dalla giuria pure alla femmina ritenuta più carina.A seguire è previsto un altro attesissimo evento curato dalla stessa Elisa Bozza, cioè il grande spettacolo "Caballos Caballos" con Samuel dj set: è facile prevedere che ci sarà il pienone, tenuto conto che nell'edizione dello scorso anno, erano stati oltre 3mila i giovani intervenuti alla kermesse musicale.

L'ESPERTO

«La mattina - spiega Luca Isoli, uno degli organizzatori - ci sarà la valutazione tecnica, in cui i bassotti saranno misurati e visti in movimento dai 2 giudici specialisti della razza. I cagnolini verranno suddivisi in base alle tre taglie, a seconda della circonferenza toracica (standard, nana e kaninchen), e per le tre varietà di pelo (corto, duro e lungo) e quindi la proclamazione del vincitore è prevista verso le 15,30. Non mancherà la solidarietà grazie alla presenza dell'associazione di volontariato "Bassotti e poi più" che si occupa del recupero e dell'adozione di cagnolini meno fortunati per motivi diversi: fa una grande azione per la razza e ed è importante che abbia uno spazio dedicato». «Il raduno - ha concluso - è un evento importante, che unisce sia l'aspetto tecnico-valutativo, che quello morfologico della razza, ma ha anche lo scopo di avvicinare sempre più gli appassionati a questi straordinari cani».