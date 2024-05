PROZZOLO - Cucciolo di cane legato ad un albero dietro il muro perimetrale del cimitero di Prozzolo: «l'hanno abbandonato lì, legato, condannandolo a morte per stenti, per fortuna l'abbiamo sentito». A raccontarlo è Giorgio che sabato si è reso protagonista, con la moglie ed il fratello, del fortuito salvataggio di un cucciolo simil pastore tedesco, tra i sei e gli otto mesi. Legato ad un albero con una corda rossa, in un posto defilato dietro all'ampliamento del cimitero di Prozzolo che si affaccia su campi incolti, non frequentati. Questa la condanna di chi l'ha abbandonato, che nessuno lo vedesse o sentisse ma per fortuna il suo destino si è scontrato con quello di Giorgio.

IL RITROVAMENTO

«Sabato nel pomeriggio mi trovavo al cimitero e dopo poco ho sentito dei guaiti - spiega Giorgio -. Hanno catturato la mia attenzione visto che nelle vicinanze non c'era nessuno, ho seguito il suono fino a scorgere, con non poche difficoltà, in mezzo all'erba alta, un cane legato. Quando mi ha visto era contento, come se chiedesse di raggiungerlo. Io amo e rispetto gli animali, non mi sono avvicinato troppo per prudenza ma ho chiamato subito il 112 e ho chiesto aiuto». Giorgio ha atteso che il personale attivato dall'Ulss per il recupero di animali abbandonati arrivasse. «Il volontario si è avvicinato al cane -racconta Giorgio-, parlandogli in modo affettuoso, e lui ha ricambiato con salti di festa. Aveva capito che era salvo, è stato sempre buono e si è affidato. Appariva in buone condizioni ma si ipotizza fosse lì da giorni e sarebbe morto di stenti probabilmente. L'abbandono è un gesto disumano. Invito chiunque a tenere alta l'attenzione, avvisare le forze dell'ordine o le associazioni preposte». Ora il cucciolo è stato affidato al canile sanitario dell'Ulss Serenissima in attesa di essere adottato.