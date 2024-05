Perde il padrone, il suo cane Lion si lascia morire: «Voleva raggiungerlo»

GIAVERA (TREVISO) - A distanza di tre settimane dal suo padrone, Enio Zuliani, è morto anche uno dei suoi amati cani, il meticcio e inseparabile Lion.

A raccontare una storia commovente, che dimostra quanto sia speciale il rapporto fra animali e uomini, quando alla base c'è un profondo affetto, è la moglie di Enio, Isabella Zuliani, che è stata in passato consigliere e assessore di Giavera.

«Buon ponte, caro Lion - ha scritto - Ti mancava troppo Enio e tu mancavi troppo a lui; ora siete insieme, vi potrete fare buona compagnia. Ciao Lion, mio "cane amore"».

La storia, che non può non ricordare il legame fra Argo e il suo padrone Ulisse, immortalato e reso eterno da Omero nell'Odissea, è resa ancor più struggente da vari particolari, raccontati dalla stessa Zuliani. «Lion è morto mercoledì pomeriggio -spiega- ha avuto un infarto del cervelletto ed era praticamente paralizzato. Lo hanno seguito benissimo alla clinica veterinaria San Francesco e ci avevano anche detto che avrebbe potuto recuperare. Io però ho visto che nei giorni dopo la morte di Enio Lion era molto più triste, mangiava pochissimo, stava davvero soffrendo. Mi sento dilaniata da tutto questo dolore, ma Lion voleva andare a fare compagnia ad Enio. Per me è come ricordare che nel viaggio di mio marito c'è Lion che gli fa compagnia».

L'adozione

Poi racconta: «Lion è stato adottato dal canile, dopo esser stato abbandonato da una coppia che si era separata e non voleva più il cane. Aveva 9 anni era con noi da otto. Era un cane ancora giovane, avrebbe potuto vivere, anche se la risonanza ha mostrato che aveva diversi problemi». E prosegue: «Credo non sia riuscito a superare il distacco da Enio: era la sua ombra, stavano sempre assieme. Come tutti i nostri cani faceva parte della nostra famiglia». Isabella ed Enio, del resto, hanno portato i loro animali anche in Sicilia, dove hanno trascorso gli ultimi mesi. «Lion è venuto con noi in Sicilia assieme a Pongo e Pedro. Pedro è morto lì, era molto anziano, non stava bene. Ora se ne è andato anche Lion ed è rimasto Pongo, che mi fa compagnia». In una casa che ora è troppo vuota dopo la morte di Lion e quella di Enio, noto per il suo impegno nell'associazionismo dato che negli anni si era dato da fare in vari ambiti: dal palio alla Protezione civile. A fine aprile Enio se n’è andato. Con lui, assieme ai suoi affetti, c'è sempre stato Lion. Anche nella morte. E oltre.