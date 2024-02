BORGO VALBELLUNA - Prima il furto in abitazione, poi quello di due auto. Cresce la paura a Lentiai dove lunedì i malviventi non si sono risparmiati. È stata, insomma, una settimana impegnativa per i carabinieri della stazione di Mel, guidati dal maresciallo Massimo Dal Farra, alle prese con le indagini dopo i reati predatori.



LA SORPRESA

Lunedì pomeriggio i ladri sono entrati in azione nella frazione di via Martiri. Nel mirino l’abitazione di G.P., pensionato feltrino che dopo una vita di lavoro alla Pandolfo alluminio di Lentiai, ha deciso di rimanervi come residente. L’uomo, abitudinario, esce tutti i pomeriggi per portare a spasso il cane, e così aveva fatto anche quel giorno. Ignoti sono penetrati nella casa, durante la sua temporanea assenza. Una volta all’interno, indisturbati, hanno messo a soqquadro alcune stanze e asportato alcuni monili e soldi (in fase di quantificazione) e dandosela a gambe prima dell’arrivo del proprietario. Nessuno si è accorto di nulla. Da quanto si ricostruirà poi, nel corso sopralluogo di furto dei carabinieri, gli autori sarebbero entrati dal retro dell’abitazione, fra le ore 16 e le 17. Si sono presi un bel rischio: in quel momento infatti c’è il continuo transito occasionale di passanti e la vicina latteria sociale di Lentiai, è da sempre meta di numerosi clienti. Per G.P., al rientro dopo la passeggiata la brutta sorpresa. I carabinieri mantengono il più stretto riserbo sulle indagini: sicuramente potranno essere utili alcune telecamere presenti in zona, che sono state esaminate dai militari.



IL RAID

Questo furto ha creato sconcerto e timore nella frazione di Borgo Valbelluna. Anche perché sono proseguiti nelle ore successive altri episodi di microcriminalità. Nella nottata tra lunedì e martedì sono avvenuti due furti d’auto. Erano i ladri in fuga? Non è dato sapere. L’unica certezza è che risultano essere stati denunciati i furti di due autovetture, due utilitarie, sempre nella zona di Lentiai. La prima è stata asportata in via Galileo Galilei e la seconda alcune centinaia di metri di distanza. Gli ignoti ladri che si sono impossessati della prima macchina non hanno fatto molta strada: hanno subito perso il controllo della vettura, schiantandosi nella strada di via Dell’Artigiano, ovvero nella zona artigianale. A quel punto non potendo proseguire si sono visti costretti ad abbandonarla sul posto. È stata ritrovata la mattina dopo con danni quantificati in migliaia di euro. Forse gli stessi malviventi quindi si sono buttati sul secondo veicolo: è stato rubato e poco dopo abbandonato, fortunatamente integro, vicino alla frazione Cesana di Lentiai. Anche per individuare gli autori dei furti delle vetture (si suppone siano i medesimi che hanno agito nella casa), i carabinieri di Mel stanno monitorando la videosorveglianza.

L’ESCALATION

E getta una luce inquietante quanto avvenuto solo qualche giorno prima (la notte tra il 14 e 15 febbraio) con la banda inseguita dal Mas di Sedico fino a Trichiana e poi fuggita nei boschi. Uno dei componenti era stato arrestato. Si tratta di Eris Binaj, 32enne albanese senza fissa dimora che era finito in carcere a Baldenich. Nulla però si seppe degli altri due fuggitivi, che avevano abbandonato la Chevrolet Cruze dopo aver speronato i carabinieri. I furti delle due auto potrebbero essere collegati a quella vicenda? O si tratta un’altra banda di ladri trasfertisti arrivati da fuori provincia? O ancora una persona residente che conosceva bene le abitudini del pensionato? Domande a cui solo gli accertamenti in corso potranno dare risposta.