Con un metro in metallo e lo scotch biadesivo "pescava" le monete dalla cassetta delle offerte, arrestato il ladro

CASARSA DELLA DELIZIA - Il parroco lo aveva visto aggirarsi tra le cassette di elemosina e arraffare il contenuto, subito aveva avvertito i carabinieri, che, una volta sul posto, notato un uomo uscire dal luogo di preghiera con fare sospetto, sono intervenuti per fermarlo. È accaduto ieri mattina, giovedì 18 aprile, davanti alla chiesa parrocchiale di via Risorgimento a Casarsa della Delizia, già presa di mira dai ladri nei mesi scorsi.

L'episodio

Per il ladro nessun tempo per meditare un piano di fuga.

Bloccato e dentificato, è scattata subito la perquisizione. Come facilmente ipotizzabile, tra i vestiti dell'uomo, cittadino rumeno di 37 anni, le monete di vario e piccolo taglio appena rubate dalla chiesa. In tutto 100 euro. Oltre alla refurtiva gli attrezzi utilizzati per mettere a segno il furto. Si era servito di un metro avvolgibile in metallo, della lunghezza di 5 metri, con all'estremità dello scotch biadesivo per "pescare" le monete dal fondo della cassetta delle offerte. Arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Casarsa della Delizia per furto aggravato, il fatto è stato notiziato al pm di turno, che ha disposto l'immediata liberazione dell'uomo, dal momento che non ricorrevano i presupposti per eventuali richiesta di custodie cautelari. La somma di denaro rubata è stata restituita al parroco. Nonostante il 37enne sia stato rimesso in libertà, restano comunque aperte indagini per verificare se vi sia connessione con analoghi episodi occorsi nella stessa chiesa nel periodo tra febbraio e marzo.