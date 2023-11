FONTANAFREDDA - Non poteva credere ai propri occhi Luca Sedran ieri mattina, quando è sceso in strada a bordo della sua carrozzina e ha visto la propria automobile completamente priva di ruote, a terra, rovinata sull’asfalto. Nella notte gli hanno rubato tutte e quattro le ruote dell’auto. Un furto che si aggiunge alla serie di colpi nelle case e appartamenti registrati negli ultimi due giorni tra Ronche, Ceolini e Vigonovo. L’auto era parcheggiata in uno degli stalli riservati alle persone invalide in via Europa Unita, la grande strada che dalla Crai porta alla chiesa del Santissimo Redentore a Villadolt Quartiere Satellite. A fianco della strada ci sono i parcheggi realizzati per gli abitanti dei palazzi costruiti qualche lustro fa dall’ex Ceaf. Posti auto all’aperto e senza custodia particolare, se non le videocamere che monitorano l’intero Quartiere di Villadolt.



IL COLPO

L’auto, una Audi A3 nuova, con pochi chilometri percorsi, era parcheggiata come al solito con il muso rivolto verso il marciapiede a pochi metri dal cancello dell’abitazione di Sedran. Auto nuova, che deve aver destato l’interesse dei ladri che nella notte scorsa hanno rubato tutte e quattro le ruote lasciandola sospesa sui cric usati per sollevarla. Questi però non hanno retto per l’intera notte e l’auto è scivolata sull’asfalto. Nessun danno invece all’interno dell’abitacolo. «Ho chiamato Cristian Del Ben del vicino distributore e gestore del Fontana Gomme chiedendo se aveva delle ruote da prestarmi, almeno per poter caricare l’auto su un carro attrezzi - racconta Sedran -. Cristian è stato gentilissimo ed è venuto subito con un collaboratore per rendersi conto dell’accaduto e poi con molta pazienza e l’aiuto anche di qualche passante è riuscito ad alzare l’auto quel tanto per poter infilare un sollevatore idraulico e poter alzare l’auto su tutti i lati. Alla fine ce l’abbiamo fatta. Ora l’auto verrà prelevata anche per verificare i danni subiti dai dischi e dalle altre parti finite direttamente sull’asfalto».



IL DISAGIO

Il vero problema è trovare un’auto sostitutiva. «Nelle mie condizioni ho bisogno infatti di avere i comandi dell’auto sul volante e all’Audi mi hanno già detto che sarà molto difficile. Io lavoro da casa, ma mi sposto per andare a prendere mio figlio e qualche volta anche per lavoro». Luca lavora da casa e si occupa di assistenza ai clienti per macchine utensili coordinando un gruppo di tecnici. «Molte volte si risolve al telefono, ma il più delle volte è necessario il sopralluogo e il gruppo di tecnici interviene in tutta Italia». Aveva perso il movimento delle gambe a seguito di un incidente in moto accaduto due anni fa. Da allora per muoversi usa una carrozzina con motore elettrico e appunto l’auto adeguata alle sue esigenze. Molti i commenti negativi alla notizia del furto delle ruote alla sua auto e comunque a un’auto visibilmente parcheggiata nello stallo riservato alle persone disabili. «Non ho parole per un simile gesto», commenta anche il vicesindaco e referente per la Sicurezza Alessandro Feltrin. «È una zona centrale, ben illuminata e l’intera zona è sorvegliata dalle videocamere che analizzeremo con il Comando della Polizia locale i cui uomini proprio in questo periodo sono comunque spesso di servizio anche nelle ore serali. Vedremo di confrontarci anche con i Carabinieri visto questa impennata di furti”.