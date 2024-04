I ladri dei negozi di giocattoli: figlia in passeggino e mano lesta, portavano via scatole di mattoncini Lego

Un uomo e una donna di 28 anni, residenti in Veneto, sono stati denunciati in stato di libertà in quanto ritenuti responsabili del reato di furto aggravato continuato in concorso in esercizio commerciale.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), la coppia avrebbe rubato in più occasioni dai negozi di giocattoli confezioni di mattoncini Lego con l'intento di rivenderle tra i collezionisti.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Gorizia, sono iniziate a febbraio dopo la denuncia da parte del responsabile di un negozio di giocattoli in un centro commerciale di Villesse (Gorizia) che si era accorto di un importante ammanco.

Dagli accertamenti è emerso che la coppia, con svariati precedenti per analoghi reati, aveva sottratto dagli scaffali alcune scatole di costruzioni, scegliendo tra i prodotti più costosi, e, dopo aver tolto l'antitaccheggio, le aveva nascoste sotto le giacche appoggiate sul passeggino della figlia. I carabinieri sono riusciti a risalire alla coppia anche tramite le immagini di videosorveglianza. Durante una perquisizione nell'abitazione dei due sospettati, i militari hanno recuperato, oltre a quanto sottratto al negozio di Villesse, anche ulteriori decine di pezzi da collezione del valore complessivo di circa 6mila euro.