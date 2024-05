Furti nelle auto in sosta, raid di profumi e razzie in 5 aziende: un ladro arrestato, altri due scoperti e denunciati

CONEGLIANO (TREVISO) - Furti nelle auto in sosta, parcheggiate lungo le via principali della città del Cima. E furti di profumi al Conè e da Sephora. Gli autori sono stati scoperti. Due ladri sono stati denunciati dagli agenti del commissariato di Conegliano. Un altro è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione. E poi i colpi a ripetizione nella zona industriale a San Polo di Piave, dove sono state prese di mira cinque aziende.

LA POLIZIA

Andiamo con ordine. Venerdì sera, alle 22.20, due individui, vestiti di scuro, e “accessoriati” di tutto punto, con guanti per non lasciare impronte, una punta da trapano e due coltellini, questi ultimi nasconti nei guanti, si mettono all’opera lungo Corso Vittorio Emanuele, a Conegliano, e nella vicinissima via Colombo. Prendono di mira le auto parcheggiate. Aprono la portiera e frugano all’interno nella speranza di arraffare qualcosa. Ma vengono individuati da un giovane, 29enne di Mansuè, che si insospettisce e allerta la polizia del commissariato di Conegliano, guidato dal commissario Vincenzo Zonno. Gli agenti della Volante li beccano con le mani nel sacco. Uno dei due, con una punta di trapano, ha forzato la portiera di un Fiat Doblò e sta frugando all’interno. Non fa in tempo a portare via nulla che si trova i poliziotti dietro le spalle. Gli agenti, un attimo prima, avevano fermato anche il complice in biciletta che fungeva da palo. I due malviventi, poco prima, avevano preso di mira un’altra auto, una Volkswagen Polo, parcheggiata nella stessa via. Anche in questo caso senza riuscire a rubare alcunchè. Si tratta di un 24enne, originario del Marocco, domiciliato a Treviso, con una sfilza di precedenti per reati contro il patrimonio. Per lui, oltre alla denuncia per tentato furto e ricettazione, è stato richiesto il foglio di via obbligatorio da Conegliano. Il complice è un 19enne, clandestino, senza fissa dimora, per il quale è stata richiesta l’espulsione. Perquisiti, oltre alla punta da trapano e ai coltellini occultati nei guanti, sono stati trovati in possesso di quattro profumi di marca, tra cui un Coco Chanel e un Dolce&Gabbana, risultati rubati in parte al Conè e in parte da Sephora.

In commissariato sono già state presentate le denunce dei proprietari delle auto prese di mira dai due.

I CARABINIERI

L’altro furto si è verificato ancora da Sephora. In via Colombo i militari dell'Arma, con la collaborazione degli addetti dell'esercizio commerciale interessato, hanno arrestato venerdì sera un 24enne di origini marocchine che si stava allontanando, dopo avere oltrepassato le barriere anti taccheggio, con quasi 400 euro di articoli di profumeria. La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio. L’arrestato è stato rimesso in libertà. A Ponte di Piave, infine, due ladri, travisati, sono entrati in azione la notte dell’1 maggio e hanno colpito cinque ditte in via Marinai d’Italia. Tre hanno presentato denuncia e sono la Prefab, l'Innovatek e la Pagotto Guido srl. Il bottino ammonta a 50 euro e tre pc asportati. Le altre due ditte non hanno subito un’intrusione e non hanno ancora denunciato il tentato furto.