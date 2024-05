Fiamme nel piano seminterrato di un condominio: residenti evacuati

TRIESTE - Attimi di paura in uno stabile nelle vicinanze di Piazzale Sartori nel rione di Borgo San Sergio. I Vigili del Fuoco sono stati allertati a causa di un incendio che ha interessato il piano seminterrato del condominio. All'arrivo sul posto dei soccorritori, una ventina di persone, residenti nello stabile interessato dalle fiamme, erano già scese in strada. I vigili del fuoco si sono divisi in due squadre e mentre una iniziava le operazioni di estinzione dell'incendio l'altra verificava che all'interno dello stabile non vi fossero ancora persone. Nel giro di perlustrazione, i Vigili del fuoco hanno trovato un ragazzo che era ancora nel suo appartamento e hanno provveduto ad accompagnarlo, assieme al suo cane, all'esterno del palazzo facendo indossare al giovane un cappuccio di evacuazione per attraversare il vano scale che era completamente invaso dal fumo. Spente le fiamme i Vigili del fuoco sono passati alla bonifica di quanto bruciato e alla messa in sicurezza dell'intero condominio che comprende anche l'evacuazione dei fumi e un controllo strumentale, in tutti gli alloggi e le parti comuni dello stabile, per verificare che non ci siano sacche residue di gas prodotti dalla combustione. Terminate le operazioni di messa in sicurezza e tutte le verifiche, tutti le persone evacuate hanno potuto rientrare nei propri alloggi. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento.

