PORDENONE - Quello appena andato in archivio è stato un fine settimana contrassegnato anche da due furti per i quali sono intervenuti i carabinieri in provincia di Pordenone. E in uno dei due casi ad essere preso di mira dai malviventi è stato un altro esercizio commerciale.



Furto al chiosco

Il primo furto è stato portato a termine a Tramonti di Sopra, in Val Tramontina, nella notte tra venerdì e sabato. A finire nel mirino è stato il negozio "Peak Chiosco" di via Pradis. Si tratta del punto di ristoro "appoggiato" al sito turistico delle pozze smeraldine, una delle aree di maggior pregio naturalistico di tutta la regione.

I malviventi hanno divelto la porta in legno dell'esercizio commerciale e sono riusciti a penetrare all'interno della "casetta".

Hanno arraffato quanto hanno potuto e il bilancio del furto alla fine si è limitato a qualche bottiglia di liquore in esposizione alle spalle del bancone principale e al fondo cassa, che però consisteva in qualche decina di euro. Il sopralluogo è stato compiuto in questo caso dai carabinieri del Radiomobile di Spilimbergo e dai militari della stazione di Meduno. Ad accorgersi del furto è stato sabato mattina il proprietario, che ha notato i danni quando è andato ad aprire il punto di ristoro.



Nel sanvitese

Il secondo furto segnalato nel fine settimana è accaduto invece a Zoppola, precisamente in via Camillo Conte di Panciera. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di San Vito al Tagliamento, il furto sarebbe avvenuto tra le 20 e le 22 di ieri. I malviventi sono entrati dalla finestra di un'abitazione, manomettendola. Una volta arrivati nella camera da letto, hanno rubato alcuni monili in oro, il cui valore dev'essere ancora quantificato. Il proprietario della casa in quel momento non si trovava all'interno dell'abitazione.