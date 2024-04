Colpo grosso a Latisana, ladri in azione con la flex: aperta la cassaforte a muro, scappano con 70mila euro in contanti

LATISANA - Colpo grosso a Pertegada, frazione di Latisana, dove ieri, lunedì 8 aprile, i ladri sono riusciti a fuggire con un bottino da 70mila euro in contanti, e gioielli.

Il furto è stato messo a segno in un'abitazione della piccola frazione friulana, dove i ladri con flex alla mano hanno aperto la cassaforte e sottratto l'abbondante e prezioso contenuto. Vittima della spiacevole visita un anziano, proprietario di casa, che ha denunciato l'episodio alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Latisana, nella speranza di riuscire a raccogliere qualche indizio utile all'identificazione dei ladri già in fuga. Secondo una primissima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, già sulle tracce dei malviventi, questi sarebbero entrati in azione tra le 11 e le 18 di ieri. Forzato un infisso, si sono introdotti nella villa, di cui l'anziano è padrone di casa, e localizzata la cassaforte l'hanno aperta. Un lavoro lungo, ma avvantaggiati dall'assenza del proprietario, hanno potuto agire indisturbati. Conquistato il bottino, sono fuggiti, apparentemente senza lasciare traccia.