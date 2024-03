Ladri in casa, donna sale sul tetto per mettersi al sicuro. Salvata dal vicino

CERVIGNANO DEL FRIULI - Il piano poteva essere buono, ma il pericolo altissimo. È stata raggiunta dal vicino di casa e messa in salvo una donna di 40 anni che questa mattina, intorno alle 6, è scappata sul tetto della sua casa a Cervignano del Friuli dopo aver sentito dei rumori sospetti.

La donna, impauritasi, è salita velocemente sul tetto, ritenendolo un posto sicuro su cui rifugiarsi. Una volta sulla copertura dell'abitazione ha urlato per richiamare l'attenzione dei passanti denunciando un furto in corso. Un vicino l'ha notata, ha chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine, mentre due malviventi uscivano dall'abitazione e fuggivano a piedi. Pochi istanti dopo, la donna è stata fatta scendere in sicurezza. Abbiate le indagini per risalire ai due ladri.