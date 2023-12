UDINE - Non si fermano nemmeno alle porte del santo Natale le serie di furti che ormai stanno attanagliando il Friuli da tre mesi a questa parte. Presa di mira, in particolare, nelle ultime 48 ore, la Bassa Friulana. Tra giovedì 21 e venerdì 22 dicembre sono stati rubati gioielli e denaro contante per un valore complessivo di quasi 70 mila euro. È sempre lo stesso il modus operandi, con i ladri che si sono introdotti nelle abitazioni forzando uno degli infissi e approfittando della temporanea assenza dei proprietari. Il bottino più ingente è quello che i malviventi sono riusciti a portar via da un'abitazione nel territorio comunale di Porpetto, e più esattamente nella frazione di Corgnolo. I ladri, che avevano evidentemente messo sotto osservazione il loro bersaglio, sono entrati in azione dopo essere riusciti a forzare una porta finestra. Una volta all'interno hanno potuto agire indisturbati, in quanto, come detto, il proprietario, un uomo di 72 anni, si era assentato per qualche giorno. Hanno quindi avuto tutto il tempo per mettere a soqquadro tutte le stanze, rovistando ovunque, riuscendo a far man bassa dei gioielli e del denaro contante che si trovava in casa. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato, al suo rientro, lo stesso proprietario dell'abitazione, che ha denunciato il furto ai Carabinieri, stimando l'ammanco in oltre 40 mila euro.



Presumibilmente nel pomeriggio di giovedì 21 dicembre, i ladri hanno messo nel loro mirino un'altra abitazione, stavolta a Palmanova, di proprietà di un uomo del 1955 che, al momento dell'irruzione, non si trovava in casa. I malviventi sono entrati dopo aver forzato una finestra e, dopo aver rovistato ovunque, hanno rubato i monili in oro che erano stati nascosti in una cassettiera. Ragguardevole, anche in questo caso, il bottino, stimato in oltre 25 mila euro. Il proprietario dell'abitazione, una volta resosi conto dell'indesiderata visita, ha sporto denuncia ai Carabinieri.

In corso le indagini dei militari dell'Arma anche per un terzo furto, effettuato sempre nel territorio comunale di Porpetto, nella giornata di venerdì 22 dicembre. Identico il copione, con i ladri che hanno forzato una finestra al piano terra per poi introdursi nell'abitazione, dalla quale si sono poi dileguati con una refurtiva del valore di 3.500 euro. In questo caso indagano i Carabinieri della compagnia di Torviscosa. Ulteriore furto pure a Pocenia, dove un uomo ha denunciato la sparizione, dalla propria casa, di 600 euro in contanti e di una consolle di videogiochi. A questi va aggiunto il danneggiamento degli infissi, per un danno complessivo stimato in 1.200 euro, non assicurati. Sul posto la compagnia dell'Arma di Palazzolo dello Stella.

