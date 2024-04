Le ruba la borsetta durante l'aperitivo: ladro inseguito tra la folla e bloccato

CONEGLIANO (TREVISO) - Ruba una borsa dal plateatico di un bar e scappa a piedi tra la folla: ladro fermato dai poliziotti. L’inseguimento è avvenuto domenica sera all’ora dell’aperitivo, in via Carducci, la principale via del centro che quel giorno ospitava anche il mercato di Forte dei Marmi. È il secondo episodio in pochi giorni: venerdì mattina un malvivente aveva rubato una giacca da una bancarella del mercato settimanale ed era stato rincorso dagli ambulanti, invano. Stavolta, invece, l’epilogo è stato diverso. Il ladro è stato braccato dagli agenti: è un 19enne marocchino, senza fissa dimora e che vive di espedienti. Manolesta e pure testa calda: il giorno prima infatti aveva aggredito un poliziotto durante un controllo.

In azione

Ventiquattr’ore dopo, approfittando del centro affollato e della distrazione di una ragazza, ha messo a segno il furto. Il giovane magrebino ha tenuto d’occhio i locali di via Carducci finché gli si è presentata l’occasione favorevole. Alle 19.30 è entrato in azione: una 20enne di origine moldava si è seduta a un tavolino insieme a un coetaneo. Ha appoggiato la borsetta a una sedia e l’ha persa di vista per qualche istante. Il 19enne l’ha afferrata con un’azione fulminea ed è scappato via. La vittima ha chiamato subito le forze dell’ordine: «Mi hanno rubato la borsa». In un batter d’occhio sono arrivate sul posto pattuglie della polizia locale e Volanti del commissariato. Ed è iniziata la caccia all’uomo, sulla base della descrizione sommaria fornita dalla ragazza derubata e dagli altri presenti. La fuga del 19enne è stata piuttosto rocambolesca: il ragazzo ha scavalcato recinzioni e ha raggiunto la zona della stazione ferroviaria, con i poliziotti alle calcagna.

I provvedimenti

Ed è proprio lì che gli agenti, guidati dal commissario Vincenzo Zonno, lo hanno braccato. Con sé aveva la borsa rubata poco prima, ma non il portafoglio con dentro 50 euro: aveva fatto in tempo a svuotarlo e a consegnare i soldi a un complice. Il ladro è stato visto impegnato in un passamano sospetto con un altro uomo, che poi si è dileguato e su cui ora si stanno concentrando le indagini. Gli investigatori stanno cercando, infatti, di dare un volto e un nome all’altro malvivente.

Nel frattempo il 19enne è stato denunciato per furto. La sera stessa gli agenti lo hanno portato in commissariato e fotosegnalato. Dagli accertamenti è risultato che il giorno prima si era beccato un’altra denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo si era imbattuto in un controllo e aveva reagito male, aggredendo un agente. Due denunce in 24 ore: un record di cui andare tutt’altro che fieri e che al giovanissimo marocchino, senza fissa dimora, potrebbe costare persino l’espulsione. Le autorità stanno valutando infatti quale provvedimento adottare nei confronti del giovane malvivente per evitare che torni a colpire. Come detto, è il secondo furto in via Carducci. Venerdì mattina era finita nel mirino la bancarella Ankora Store, da cui un giovane aveva arraffato un giubbotto da circa 100 euro. Poi era scappato in bicicletta facendosi largo tra la folla del mercato a suo di urla: «Permesso, permesso!» gridava facendo slalom tra i clienti, mentre l’ambulante derubato cercava di acciuffarlo. Purtroppo non ci è riuscito.