MONTEGROTTO (PADOVA) - La malavita dedita alle truffe e ai furti sta tentando di radicarsi nel tessuto sociale della zona termale, approfittando della presenza record di turisti che hanno preso d’assalto gli alberghi della zona. Puntuale è caduta nella rete un’altra vittima. La truffa dell’abbraccio non risparmia neppure i turisti in vacanza alle Terme. Ne sa qualcosa un professionista austriaco di 64 anni che la settimana scorsa mentre si trovava in passeggiata nella zona pedonale di Montegrotto Terme è stato avvicinato da una sconosciuta che con la scusa di chiedergli un’informazione stradale, l’ha abbracciato.

Sono bastati pochi decimi di secondo e la donna, già nota alle forze dell’ordine, è riuscita a sfilargli dal polso un orologio Rolex del valore di diverse migliaia di euro. Dopo l’abbraccio la sconosciuta si è allontanata in tutta fretta facendo perdere le proprie tracce. Al turista straniero sono bastati pochi minuti per capire che quella donna non era una sua ammiratrice, ma una ladra professionista.

Al sessantaquattrenne non è restato altro che recarsi alla vicina caserma dei carabinieri di Montegrotto per formalizzare regolare denuncia. Venerdì i militari dell’Arma, con le informazioni reperite e l’ausilio della videosorveglianza sono riusciti ad identificare la responsabile e a rintracciarla. Si tratta di una donna di 29 anni romena conosciuta alla giustizia. E’ stata denunciata per furto.

La refurtiva non è stata ritrovata. Evidentemente l’indagata ha fatto in tempo a piazzarla a tempo di record nel sempre florido mercato della ricettazione. Non è la prima volta che nell’area Termale avvengono questo tipo di reati. L’appello delle forze dell’ordine è quello di diffidare delle dimostrazioni d’affetto esternate da sconosciuti. Dietro questi atteggiamenti di fatto vi sono molto spesso le mani esperte di ladri senza scrupoli.