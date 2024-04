Truffa dell'abbraccio a Conegliano. Imprenditore ed ex assessore Giuseppe Buffoni derubato del Rolex da una giovane

CONEGLIANO (TREVISO) - Abbracciato per strada da una giovane avvenente, che però mirava al soltanto al Rolex che aveva al polso. Vittima della truffa dell'abbraccio, è stato l'imprenditore ed ex assessore Giuseppe Buffoni che ieri mattina, 29 aprile, in via Kennedy, è stato derubato del suo prezioso orologio. Quando si è accorto di quanto era successo, la bella ladra era già lontana. E all'ex assessore non è rimasto altro che denunciare il furto con destrezza, fruttato un bottino da 5mila euro. Il malcapitato stava camminando sul marciapiede, diretto a fare delle commissioni. All’improvviso gli si è avvicinata una donna di circa 30 anni, di bell’aspetto. La giovane si è dimostrata subito affettuosa, o per meglio dire maliziosa. Gli ha gettato le braccia attorno al collo e ha cercato il contatto fisico. Buffoni, di 72 anni, è stato preso alla sprovvista.

Superato l’attimo di smarrimento iniziale, ha cercato di sfilarsi dall’abbraccio, insospettito da tutte quelle attenzioni improvvise e immotivate da parte di una sconosciuta. Ma non è stato abbastanza veloce. Alla ladra sono bastati pochi secondi per sfilargli l’orologio di marca che portava al polso.

Avvicinato dalla bella giovane, si trova senza il Rolex

Una volta intascata la refurtiva si è allontanata a passi svelti, lasciando l’uomo sul marciapiede, confuso. Poi la doccia fredda: quando l'ex assessore ha gettato uno sguardo all’avambraccio, si è accorto che quadrante e cinturino erano spariti. Come la manolesta che glieli aveva sottratti. La vittima non ha perso tempo, anzi. Ha raggiunto il commissariato di polizia e ha presentato subito denuncia. Agli agenti ha fornito la descrizione della giovane. L’identikit è un punto di partenza importante per avviare le indagini. Elementi utili potrebbero arrivare anche dai filmati delle telecamere presenti in zona. Durante la fuga, la scippatrice potrebbe essersi imbattuta negli occhi elettronici. Al vaglio dei poliziotti ci sono anche eventuali altri episodi avvenuti in città o nei dintorni anche nei mesi precedenti. Chi deruba gli anziani con la tecnica dell’abbraccio, infatti, si specializza in questo tipo di reati, che richiedono una buona dose di destrezza.

La tecnica dell'abbraccio, come funziona

I bersagli presi di mira sono sempre gli stessi: anziani soli che camminano per strada, spesso nei pressi del cimitero. Le ladre (quasi sempre si tratta di donne) si avvicinano con una scusa e gettano le braccia al collo delle vittime, fingendo di essere delle conoscenti o addirittura parenti. Oppure ragazze disponibili a elargire qualche carezza spinta ai pensionati. Qualunque sia lo stratagemma, il vero obiettivo è sempre e solo impadronirsi di gioielli e orologi senza che la vittima si accorga di nulla, per poi dileguarsi con il bottino. È un tipo di furto rispetto al quale le forze dell’ordine raccomandano sempre la massima attenzione per evitare situazioni spiacevoli.