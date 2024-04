Addio a Franca Battistuzzi, la storica titolare del bar Unione al Quadrilatero

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Il suo volto sempre sorridente, dietro al bancone del bar Unione: cordoglio in città per la morte di Franca Battistuzzi, 80 anni, ex titolare dello storico bar del Quadrilatero, in Centro, a due passi dal municipio. Un anno fa la diagnosi di tumore all’intestino. Nonostante le cure, venerdì mattina Franca , nel letto della sua abitazione, si è dovuta arrendere a questo male. Lascia il figlio Guido, i nipoti Giuseppe e Alex, la nuora Naa, le sorelle Giacomina con Domenico, Donata. Il funerale martedì alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria del Meschio.

La famiglia ringrazia Katerina e Mimmo per la loro costante e fondamentale presenza.

Originaria di Codognè, Franca con il marito Giuseppe Macaluso prima di arrivare a Vittorio Veneto aveva gestito il bar Sport a Gaiarine. «Nel 1984 il grande passo – ricorda il figlio Guido - i miei genitori acquistarono il bar Unione. Due anni e mezzo dopo mio papà morì e mamma proseguì da sola con noi figli, all’epoca ragazzi, nella gestione del locale: mandò avanti la famiglia e il bar sempre con il sorriso sulle labbra e con determinazione, da vera combattente». Franca ha gestito il bar Unione insieme ai due figli fino al 1999, per poi cedere l’attività. Parallelamente i figli, nel 1993, avevano avviato la celebre sala giochi posta sotto il bar e Franca aveva dato loro una mano fino ai primi anni 2000. «La vita di mia mamma è stata poi segnata dalla perdita di un figlio, mio fratello Domenico, che, dopo una lunga malattia in cui lei lo ha sempre seguito mettendoci anima e cuore, si è spento a maggio di tre anni fa – ricorda Guido - Mio fratello si era ammalato mentre si trovava in Thailandia ed era rientrato a Vittorio Veneto per curarsi, vivendo con mia mamma che si è sempre presa cura di lui». La nuora dalla Thailandia ha ricordato Franca così: «Mi ha donato amore e gentilezza, ora è un angelo in paradiso e incontrerà suo figlio». Numerosi i messaggi di cordoglio indirizzati in queste ore al figlio Guido Macaluso.