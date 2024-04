Escursionista precipita in un dirupo a Follina: ferito gravemente. Recuperato con l'elicottero e ricoverato all'ospedale

FOLLINA (TREVISO) – Escursionista cade giù da una scarpata: ferito gravemente. L'incidente è avvenuto stamattina, 28 aprile, verso le 10.15. Il giovane stava percorrendo un sentiero a Pedeguarda, frazione di Follina, poco distante dall'agriturismo "La Bella", quando all'improvviso è scivolato ed è ruzzolato giù senza riuscire a rialzarsi.

In pochi minuti è intervenuto l'elisoccorso di Treviso Emergenza con a bordo personale sanitario e i tecnici del Soccorso Alpino, che si sono calati sul posto con un verricello. Il giovane, sempre rimasto cosciente, è stato imbarellato, soccorso sul posto e trasferito all'ospedale di Conegliano. Fortunatamente non è in pericolo di vita.