Solesino. Pretendeva prestazioni sessuali dalla badante della mamma: arrestato

PADOVA - I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Padova hanno dato esecuzione ad un ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Padova nei confronti di un 67enne di Solesino (Pd), riconosciuto colpevole e condannato l’ottobre scorso alla pena di 3 anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale continuata. I fatti risalgono al 2012. La vittima, una donna di origini moldave, all’epoca 27enne, era giunta in Italia dopo che le fu proposto di lavorare come badante presso l’abitazione dell’uomo, di cui avrebbe dovuto accudire la madre inferma.

opo appena qualche giorno l’uomo ha cominciato però a proporle di fare sesso, asserendo che la paga, di appena mille euro, avrebbe dovuto comprendere pure le prestazioni sessuali.

A nulla è valso il rifiuto della donna, neppure il tentativo di far comprendere all’uomo, il più delle volte ubriaco, di essere sposata e di avere una figlia. È stata così costretta a subire diversi episodi di violenze, palpeggiamenti in varie parti del corpo e tentativi di rapporti completi. È riuscita ad evitare il peggio solo grazie al fatto di aver sempre reagito con forza ed alla presenza dell’anziana madre dell’uomo. Poi, finalmente, la decisione di denunciare il tutto alle autorità. L’uomo è stato indagato e poi condannato con sentenza divenuta definitiva soltanto il febbraio scorso. Gli agenti lo hanno rintracciato sul luogo di lavoro e condotto presso il carcere di Padova.