Incidente a Roveredo in Piano. Schianto contro il camion fermo, autista trevigiano multato: «Divieto di sosta»

ROVEREDO IN PIANO (PORDENONE) - Va a sbattere contro un camion fermo, la conducente in seguito all'impatto resta gravemente ferita, ma ad essere sanzionato è l'autista del mezzo pesante per la sosta irregolare. Si tratta di un 64enne residente a Cordignano.

LA DINAMICA

L'incidente è accaduto in via Baracca ieri in tarda mattinata, fuori dal centro abitato di Vigonovo, nel comune di Fontanafredda) in direzione Roveredo in Piano. Una 86enne di Fontanafredda a bordo della sua Fiat Panda è andata sbattere contro lo spigolo del cassone di un autocarro che era parcheggiato in modo scorretto all'ingresso di una abitazione, dove doveva scaricare della legna. Una parte del cassone, infatti, sporgeva sulla carreggiata. L'anziana, per cause in corso di accertamento, ha urtato lo spigolo del camion.

A seguito del forte impatto l'auto si è cappottata restando ruote all'aria al margine della carreggiata. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco di Pordenone, i carabinieri della stazione di Fontanafredda, un'ambulanza e l'elisoccorso attivati dalla sala operativa della Sores. Per quanto gravi, le condizioni della donna non hanno indotto i medici a trasferirla in elicottero all'ospedale di Udine. Non ha mai perso conoscenza ed è stata trasportata in ambulanza al Santa Maria degli Angeli di Pordenone.

A causa dell'incidente la viabilità era stata completamente interrotta per consentire i soccorsi e, successivamente, i rilievi da parte dei militari dell'Arma.

L'autista del camion, un 64enne residente a Cordignano, è stato sanzionato dai carabinieri per la sosta irregolare.