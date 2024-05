Vino col fondo, dalle «tavole dei nonni» all'aperitivo, ma che cos'è? Origine e tradizione I 10 Comandamenti

di Lucia Russo

TREVISO - Vino col fondo. Ma che cos'è? Oggi si sente nominare poco, eppure è un vino della tradizione, uno di quelli che nelle case dei nonni raramente mancava. Facile da abbinare, dal sapore gradevole, meglio se per un brindisi in compagnia. Talmente noto che per lui sono stati stilati anche "dieci comandamenti" così da non far cadere in errore coloro che vogliono degustarlo ma sono alle prime armi. Un inno alla tradizione che verrà celebrato il prossimo sabato 18 maggio dalle 17 con un evento tutto dedicato al vino col fondo organizzato dall'Antica Hosteria Dai Naneti di Treviso.

Ma quindi, che cos'è questo vino col fondo? Ce lo svela in questo video Andrea Renosto, titolare dell'osteria e organizzatore dell'appuntamento insieme a Marco Renosto e Irene Portello.