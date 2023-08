Treviso, Vecia Hostaria Dai Naneti nella guida Gambero Rosso per lo street food Video

TREVISO - Guida Gambero Rosso 2024, la Vecia Hostaria Dai Naneti menzionata per lo street food. A convincere la giuria della guida più rinomata dei ristoranti sono stati la porchetta e la mortadella tagliati al coltello e serviti con del pane fresco.

Ma la combo perfetta del "cibo da strada" o meglio, da "osteria" proposto dai Naneti è pane, gorgonzola e mortadella accompagnato magari da un buon calice di vino. E qui la scelta must è tra l'ombra di rosso e il prosecco con il fondo. Dopo la menzione, diversi nuovi clienti si sono avvicinati all'Hostaria nel tentativo di assaporare sapori della tradizione serviti con un pizzico di modernità in un ambiente che ricorda "casa". A raccontare la gioia di questa menzione, la storia dei Naneti e le aspettative per il futuro è la titolare Irene Portello al timone di questo storico locale insieme ai fratelli Andrea e Marco Renosto.