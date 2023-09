Padova. Scoperto a spacciare 62enne in sedia a rotelle: arrestato e rimesso in libertà

PADOVA - Arrestato un 62enne italiano disabile che spacciava cocaina dalla sua abitazione. Nei giorni scorsi sono arrivate diverse segnalazioni al 113 di un sospetto via vai da uno stabile di via Poleni. E quando i poliziotti della Squadra mobile sono andati a vedere hanno notato subito diversi noti tossicodipendenti tra i giovani che andavano e venivano.

Quando una di questi ha citofonato ed è entrata, gli agenti l'hanno seguita senza farsi notare. La giovane si è fermata sul ciglio di una porta appena socchiusa. Dopo qualche istante l'uomo che ci vive le ha consegnato un involucro in cambio di denaro.

Bloccati entrambi, i poliziotti hanno scoperto che si trattava di una dose di cocaina, ceduta per 20 euro. L'uomo, un 62enne italiano, aveva altra droga in casa oltre a tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Ha detto agli agenti di essere disabile, costretto alla sedia a rotelle, accantonata giusto il tempo di andare alla porta. L'uomo ha un casellario giudiziario ben nutrito, l'ultima condanna risale al gennaio scorso e proprio per possesso di droga a fini di spaccio. Approfondendo la situazione gli agenti hanno scoperto che effettivamente nel 2020 l'Inps lo ha giudicato portatore di handicap e bisognoso di assistenza. Questo non gli ha risparmiato l'arresto (è stato rimesso in libertà per le sue condizioni di salute).