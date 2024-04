Attimi di panico venerdì nel tardo pomeriggio a Sarmeola quando, sulla controstrada di via della Provvidenza, la via parallela alla regionale 11, si è improvvisamente aperta una voragine. A subirne le conseguenze un mezzo pesante che transitava diretto nella zona industriale di Sarmeola, proprio dove la controstrada incrocia via Galilei.

LA RICOSTRUZIONE

L'autista non ha subito lesioni ma si è ritrovato con la ruota posteriore destra affondata fino a metà nello squarcio che si è aperto sulla sede stradale. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per estrarre il mezzo pesante dalla cavità, che sul cassone trasportava una gru. All'incrocio con via Galilei anche una pattuglia della polizia locale e i tecnici dell'Etra, che si sono subito messi al lavoro per valutare il danno sotto gli occhi attoniti di diversi cittadini che si chiedevano cosa potesse essere accaduto.

Poco dopo il crollo della sede stradale è transitata su via della Provvidenza anche il sindaco Sabrina Doni. «Stavo passando per caso ma ho visto i vigili del fuoco e quindi mi sono fermata per capire cosa fosse accaduto – ha spiegato –. Sul posto erano anche già intervenuti i tecnici di Etra che mi hanno spiegato che non si trattava di una semplice buca dovuta all'usura del manto di asfalto ma di quella che si definisce voragine stradale, ossia un crollo del terreno sottostante la strada. Il camion stava transitando e si è ritrovato con una ruota dentro la voragine. La prossima settimana saranno i tecnici di Etra, competente per la quanto accaduto, a intervenire perché la voragine si è aperta in corrispondenza di una condotta o fognaria o dell'acquedotto».

I CITTADINI

Una volta liberato il mezzo pesante gli agenti di polizia locale hanno provveduto a coprire con delle assi l'ampia apertura e a delimitare l'area per impedire ulteriori problemi. La voragine si è aperta all'altezza dell'incrocio della controstrada con la via che porta all'interno della zona industriale, dove il tracciato del tram Sir2 (che collegherà Rubano a Vigonza) vede una fermata denominata proprio Galilei.

L’incidente ha destato molta curiosità tra i residenti di Rubano che hanno anche documentato l'accaduto prontamente con un post sulla pagina Facebook "Sei di Sarmeola se..." che ha raccolto molteplici commenti. I cittadini hanno rilevato la singolarità dell'accaduto e si sono interrogati sullo stato e la manutenzione della rete stradale del territorio. Non è mancata l'occasione per lamentarsi di come alcune strade siano ridotte a percorsi molto accidentati a causa delle buche e dell'asfalto ammalorato, ma anche per richiedere interventi urgenti dell'amministrazione.