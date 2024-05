Maltempo e danni: allagamenti a Padova, un tornado nel veronese, fiumi ingrossati e un centralino dei pompieri in tilt

Il maltempo torna ad abbattersi in Veneto. Un tornado è stato avvistato a Roveredo di Guà, nel veronese, attorno alle 16.00 di oggi, giovedì 2 maggio.

Al momento, sono stati registrati alcuni danni a casolari in zona di campagna. L'evento atmosferico segue le due giornate di maltempo in regione, che ha provocato allagamenti nelle cantine, ingrossamento dei fiumi e un tilt del centralino dei pompieri.

Per quanto riguarda la città di Padova, nella serata di ieri, 1 maggio, dalle 21.30, si sono registrati problemi soprattutto nella zona di Montà.

Cantine allagate a Padova

Il centralino dei vigili del fuoco è andato letteralmente il tilt. Una ventina gli interventi nella zona di via Montà e delle arterie limitrofe a cui sono stati sottoposti i pompieri per mettere in sicurezza strade, giardini e garage di abitazioni. Alcuni degli interventi più difficili sono stati terminati soltanto nella mattinata odierna. Non si segnalano feriti, né incidenti stradali nella zona, ma il bilancio dei danni nelle abitazioni private è ingente. Una stima definitiva potrà essere effettuata soltanto al termine dei sopralluoghi dei vigili del fuoco che hanno di fatto lavorato tutta la notte per ripristinare l'emergenza. Nei casi più critici cantine e garage sono stati invasi da quantitativi di acqua attorno ai cinquanta centimetri.

Allagamenti si sono registrati anche in zona Brusegana e Pontevigodarzere. Sempre in città, la mensa universitaria Pio X è chiusa perché allagata.

Meteo, le previsioni in Veneto

Tempo perturbato e a tratti instabile, con precipitazioni fino a parte del pomeriggio anche nel resto del Veneto, con ingrossamento di alcuni fiumi e acqua alta in arrivo a Venezia. Le piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, avranno probabili pause sulla pianura centro-meridionale e sulla costa. Nel pomeriggio le precipitazioni saranno ancora frequenti, specie sulle zone centro-settentrionali, dove risulteranno complessivamente più consistenti. Il limite delle nevicate è in abbassamento fino a 1800-2100 metri sulle Prealpi, 1700-2000 sulle Dolomiti.

Acqua alta a Venezia

A Vicenza il fiume Bacchiglione è ingrossato nel corso della notte, arrivando a 2,65 metri alle ore 10.00, restando comunque ben al di sotto del livello di allarme, che è intorno a 5 metri. In serata è previsto un ritorno dell'acqua alta sulla laguna di Venezia, con un picco di 110 centimetri alle ore 20.30; a questo livello sarà possibile l'attivazione del Mose.