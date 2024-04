Temporali e grandinate, ma dal 25 aprile torna il caldo: ecco dove e quando. Le previsioni per il ponte

Temporali e grandine sull'Italia, anche per il ponte del 25 aprile. Il maltempo di questi giorni continuerà infatti anche nel prossimo weekend, portando pioggia e instabilità su tutta la penisola. Ad essere colpite saranno ancora una volta il Centro e il Sud Italia, mentre il Nord del Paese assisterà ad una graduale ripresa delle condizioni metereologiche. Ad aumentare, però, saranno le temperature, che si alzeranno ben al di sopra delle medie stagionali.

Pioggia e temporali

Continua il maltempo sull'Italia.

Dopo la pioggia di questi giorni, anche per il ponte del 25 aprile l'instabilità metereologica farà da protagonista, con piogge e temporali su gran parte della penisola. Nonostante ciò, a partire dalla giornata di giovedì 25 aprile l'afflusso di correnti artiche verso il Mediterraneo centrale inizierà gradualmente a ridursi, con le temperature che cominceranno a guadagnare qualche grado nei valori massimi al Centro-Nord. Secondo le previsioni di 3BMeteo, un'ulteriore riduzione dell'afflusso artico è attesa per la giornata di venerdì con temperature in generale ripresa, ma si assisterà ad un graduale deterioramento del tempo a partire dal Nordovest, per l'avvicinamento di un fronte di origine atlantica. Un ponte caratterizzato quindi dall'instabilità, da Nord a Sud Italia.

Temperature in aumento

Se la pioggia continuerà nei prossimi giorni, non si potrà dire lo stesso del freddo. L'ultimo weekend di aprile porterà infatti con sé un rialzo sensibile delle temperature, che riguarderà gran parte del Paese. Il freddo fuori norma di queste giornate diventerà solo un ricordo ed anzi sull’Italia i valori potrebbero riportarsi oltre alle medie del periodo prima di quanto pensiamo.

Giovedì 25 aprile

Nella giornata di giovedì 25 aprile, secondo 3BMeteo al Nord nubi sparse si alterneranno a schiarite anche ampie, salvo maggiori addensamenti su Friuli Venezia Giulia, alto Veneto e Appennino emiliano, associati a qualche rovescio più frequente dal pomeriggio, in locale sconfinamento alla via Emilia. Prevista anche un po' di neve sull'Appennino oltre i 1100 metri. Al Centro, nubi sparse e schiarite al mattino salvo addensamenti sull'alta Toscana. In giornata aumento dell'instabilità sulle zone interne con rovesci sparsi anche temporaleschi e localmente accompagnati da grandine, in locale sconfinamento alla costa adriatica ma in esaurimento in serata. Al Sud mattinata abbastanza soleggiata, salvo addensamenti e qualche pioggia su Calabria tirrenica e Messinese. Al pomeriggio annuvolamenti e qualche pioggia o rovescio sulle tirreniche peninsulari e sulle zone interne in genere, in locale sconfinamento alla costa pugliese centro-settentrionale ma in esaurimento in serata. In Sardegna variabilità al mattino con qualche pioggia sul versante occidentale, poi miglioramento.

Venerdì 25 aprile

Instabilità anche nella giornata di venerdì. Al Nord iniziali schiarite salvo addensamenti al Nordovest. Peggiora in giornata al Nordovest con piogge sparse su Liguria e Piemonte, in estensione alla Lombardia ed entro sera ad Emilia e ovest Veneto, con intensità debole. Spruzzate di neve sulle Alpi occidentali dai 1200/1400m. Al Centro parziali schiarite al mattino, poi nubi in aumento dal pomeriggio con qualche rovescio sulle zone interne in locale sconfinamento entro sera alla costa marchigiana e in esaurimento successivo. Al Sud addensamenti irregolari e qualche pioggia in Campania, in attenuazione con il passare delle ore, altrove in prevalenza poco nuvoloso e asciutto.

Sabato 26 aprile

Lieve miglioramento nella giornata di sabato, quando l'afflusso artico andrà attenuandosi, soprattutto al Centro-Sud. Al Nord nuvoloso su Nordovest e Lombardia con piogge e rovesci più frequenti in Liguria, iniziali schiarite su Triveneto ed Emilia Romagna ma con nubi in aumento in giornata e qualche pioggia in arrivo su Trentino Alto Adige, Veneto occidentale e Friuli Venezia Giulia. Deboli nevicate sulle Alpi centro-occidentali dai 1200/1500m. Al Centro qualche pioggia al mattino in Toscana, in attenuazione in giornata con tendenza a schiarite. Altrove tempo più asciutto con spazi di sereno anche ampi sul versante adriatico. Al Sud tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità sulle zone appenniniche.

Domenica 27 aprile

Nella giornata di domenica, al Nord nuvoloso su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia con piogge e rovesci sparsi, in graduale attenuazione in giornata. Maggiori schiarite in Liguria, Emilia Romagna e Triveneto. Al Centro e al Sud condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Temperature in ulteriore aumento, massime fino a 24/25°C su regioni centro-meridionali tirreniche, Sicilia e Puglia, superiori in Sardegna.