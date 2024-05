Venezia. Prevista acqua alta in serata: si alza il Mose ma niente passerelle in città

VENEZIA - Alle 20.30 di oggi, giovedì 2 maggio, è previsto un picco di marea a 110 centimetri, ragion per cui è stato programmato l'innalzamento delle paratie del Mose ai quattro imbocchi della laguna (i due al Lido, a Malamocco e Chioggia). Continua infatti a piovere a sprazzi sul Veneto, ma la situazione è in miglioramento già dalla serata di oggi, senza criticità particolari. I venti da sud invece alimentano la marea e stasera a Venezia. Brutta notizia per i turisti: non verranno adagiate le passerelle, il servizio è infatti terminato ieri.