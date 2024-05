Test ingresso Medicina, online tutte le possibili domande: esame a fine mese, poi dal 2025 stop numero chiuso

È disponibile online il database con 3500 domande da cui verranno estratti i quesiti gli esami di accesso alle facoltà di Medicina e Veterinaria. Perciò, da oggi ci si potrà esercitare per il test di accesso a Medicina, il primo a fine maggio.

Le domande saranno estratte da questo database

«A partire da oggi - spiega il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini - tutti gli studenti potranno iniziare a esercitarsi in vista della prima prova che si terrà a fine maggio. E quest'anno con una certezza in più: le 60 domande saranno estratte da questa banca dati che abbiamo voluto rendere pubblica proprio per superare alcune criticità che si erano manifestate con i vecchi quiz. Si tratta comunque di una tappa intermedia, c'è una riforma alle porte, con un obiettivo chiaro: mettere lo studente e le sue aspirazioni al centro della nostra azione», conclude Bernini. Il database, consultabile attraverso il portale https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/ e al sito https://domande-ap.mur.gov.it/ realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contiene tutte le 3500 possibili domande e relative risposte per le prove del 28 (Medicina) e 29 (Veterinaria) maggio 2024.

Online tutte le possibili domande del test d'ingresso di Medicina: da oggi ci si può esercitare

Gli studenti, e non solo, possono eseguire simulazioni dei test in forma anonima, il cui esito è valutato da un applicativo di intelligenza artificiale. Inserendo poi un codice identificativo a propria scelta, è possibile ripetere i test su versioni di volta in volta mirate in base alle prove sostenute in precedenza, affrontando così argomenti sui quali si è risultati più bisognosi di approfondimento.

I quiz vertono, infatti, sulle cinque materie richieste (competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, chimica, biologia, fisica e matematica) e consentono di filtrare le domande per argomento e parola chiave.

Esercitandosi online si può capire quali argomenti migliorare grazie all'intelligenza artificiale

«Questo strumento - spiega il ministero - è stato ideato con l'obiettivo di aiutare tutti a valutare il proprio livello generale di conoscenza sulle materie oggetto dei test e a prepararsi più facilmente».

I risultati delle simulazioni non rappresentano una valutazione formale delle competenze, né vengono in alcun modo associati alla persona che le esegue. Il codice identificativo, che si può fornire in maniera facoltativa, serve esclusivamente a identificare le proprie simulazioni, in modo da poterne conservare uno storico e ottenere nuove simulazioni sulla base delle specifiche aree di miglioramento.

Come cambia l'accesso alla facoltà di Medicina

La grande novità è l'abolizione del numero chiuso per l'iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia. La Delega che sta mettendo a punto il governo deve essere adottata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge. Lo stop al numero chiuso scatterà dal 2025/2026. Ma se lo studente entro 6 mesi non supererà prove che riguardano discipline in area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria (ancora da individuare) non potrà più accedere a Medicina. Sin dall'inizio, gli sarà consentito iscriversi anche a un'altra facoltà scientifica, come ad esempio Biologia, e nel caso in cui il semestre a Medicina si concluda con un nulla di fatto, potrà sempre continuare con la seconda scelta vedendosi riconosciuti dei crediti formativi.