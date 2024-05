Meteo, weekend di sole ma poi arriva la pioggia: «Temperature in calo per la perturbazione atlantica»

Sole ovunque e temperature in aumento nel primo weekend di maggio (4 e 5 maggio), ma presto la situazione cambierà e arriverà il maltempo: da lunedì 6 maggio è prevista una perturbazione atlantica in arrivo sulla nostra penisola. Insomma passeremo da temperature nella media a temperature sotto la media del periodo in alcune zone, prima al Nord, poi anche al Centro Sud. Ecco le previsioni meteo dettagliate per i prossimi giorni.

Primo weekend di maggio con il sole

Domenica 5 maggio temperature primaverili e cieli sereni in tutta la penisola.

Possibili rovesci solo a nord, sulle alpi occidentali.

Da lunedì 6 maggio arriva la pioggia

Da lunedì 6 maggio una perturbazione atlantica causerà un peggioramento meteo, a partire dalle regioni del nord. Tempo instabile su Alpi e Prealpi e poi dalla sera anche in Liguria Pianura Padana.

Da martedì 7 maltempo in tutta la penisola

Il maltempo si estenderà al resto della penisola da martedì 7. Primanelle regioni centrali, con grandine al nord. Poi da mercoledì 8 anche nelle regioni del sud. Il ciclone investirà tutta la penisola, causando tempo instabile per buona parte della settimana.

Meteo previsioni per la settimana

Ecco le previsioni della settimana secondo gli esperti di 3B Meteo:

LUNEDÌ: ulteriore aumento sulle Isole maggiori e lungo l'Adriatico con valori diffusamente sopra media anche se non di molto, resiste un leggero sotto media sulla Liguria.

MARTEDÌ: diminuzione al Nord che dovrebbe finire leggermente sotto media. Lieve calo anche al Centro e sulla Sardegna, altrove valori non molto diversi dal lunedì

MERCOLEDI: lieve aumento al Nord che ritorna in media, diminuzione al Centro Sud con diffusi valori sotto media anche se non di molto.

GIOVEDÌ: ulteriore aumento al Nord che potrebbe tornare leggermente sopra media, lieve aumento anche in Sardegna e Campania, all'estremo Sud dovrebbero prevalere ancora valori leggermente sotto media.

VENERDì: ulteriore aumento generalizzato. Tutta l'Italia dovrebbe tornare in media o leggermente sopra media con punte di 27°C in Sardegna.