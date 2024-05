Previsioni meteo, domenica di sole ma da martedì torna una perturbazione: pioggia e temperature più basse

Che meteo farà? Quale previsioni per i prossimi giorni? In questo weekend è ancora previsto sole e caldo, ma da martedì dovrebbe cambiare tutto. Temperature giù e ancora pioggia. Dunque la settimana inizierà con tempo ancora sostanzialmente soleggiato ma con i primi disturbi lunedì al Nord legati all'avvicinamento della bassa pressione.

Previsioni meteo, cosa accadrà

La giornata di domenica prevede un cielo irregolarmente nuvoloso, anche con locali precipitazioni pomeridiane sui settori alpini.

Lunedì 6 maggio

Nord: peggioramento del tempo al Nordovest con piogge più diffuse su Piemonte e Val d'Aosta, sparse sulle Alpi. Centro: generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Sud: bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al più poco nuvoloso.

Martedì 7 maggio

Nord: arriva una perturbazione che provoca rovesci o temporali a carattere irregolare, meno probabili su Liguria, coste adriatiche e zone vicine. Centro: qui il tempo peggiorerà con temporali su Toscana, alta Umbria e Marche settentrionali. Altrove, cielo con nubi irregolari. Sud: diffuso aumento della nuvolosità a partire dalla Sicilia. Non sono attese precipitazioni. Clima previsto caldo.

IN GENERALE

Arriva una rimonta anticiclonica in Atlantico che punterà il Regno Unito. Tra le giornate di martedì e di mercoledì il minimo entrerà nel Mediterraneo, probabilmente dalla Valle del Rodano ed evolverà sul nostro bacino per alcuni giorni, scrive 3B Meteo. Durante questa evoluzione che secondo i modelli abbraccerà il periodo compreso tra mercoledì e venerdì piogge e temporali, anche di forte intensità interesseranno seppur non contemporaneamente un po' tutta l'Italia da nord a sud.