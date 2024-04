Incidente in A4 tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Viabilità in tilt tra Veneto e Fvg

Un incidente tra due mezzi pesanti tra Latisana e Portogruaro lungo la autostrada A4, traffico in tilt.

Caos questa mattina, lunedì 29 aprile, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poco dopo l'alba due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un incidente nel tratto della A4 compreso tra Latisana e Portogruaro. Nel botto, il carico di uno dei due tir si è spostato. Per permettere le operazioni di soccorso è stata parzialmente chiusa la carreggiata in direzione Venezia, con i mezzi che transitano sulle restanti corsie.

A complicare la situazione già difficile anche l'intenso traffico per chi dall'Est arriva in Italia il lunedì.

Lunghe code sono registrate da questa mattina in direzione di Venezia. Moltissimi gli utenti che sono usciti al casello autostradale di Latisana prendendo d'assalto sia la Statale 14 che la strada "Ferrata" che porta verso Portogruaro. Qui il traffico è praticamente bloccato lungo viale Pordenone e la Tangenziale per gli utenti che devono riprendere l'autostrada.