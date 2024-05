SAN DONÀ DI PIAVE - Deviano il traffico per gioco. E, per vedere l’effetto che fa, non solo stanno a guardare, ma loro stessi chiamano il 112 e aspettano i Carabinieri sul posto. Ragazzate “4.0” in quel di San Donà di Piave con protagonisti, probabilmente, un gruppetto di ragazzini. Anzi, a dirla tutta si tratta di poco più che bambini, visto che avrebbero tra gli 8 e i 10 anni. Piccoli, ma già in grado di architettare malefatte “da grandi”, che potevano avere anche gravi conseguenze.

BARRIERE SPOSTATE

Cos’hanno fatto è presto detto: nella zona della Porta Nord, dove da tempo sono in corso i lavori per i rifacimento della viabilità, hanno preso alcuni tratti di barriera “new jersey” con i relativi cartelli stradali, e li hanno spostati per creare un nuovo percorso per gli automobilisti. Magari mentre guardavano le automobili costrette a deviazioni improbabili, con i conducenti presi dal panico.

«Gli autori della bravata non sono stati identificati - precisa il sindaco Alberto Teso - Le bravate ci sono sempre state e, purtroppo, a volte finiscono in tragedia: ovviamente noi vigileremo, ma non si può pensare di avere carabinieri e polizia ad ogni angolo della città. Un primo richiamo va fatto sicuramente al ruolo educativo della famiglia, che deve saper riconquistarsi il suo spazio con autorevolezza ma anche con severità quand'è il caso».

Domenica al comando della Polizia Locale era giunta la richiesta di intervento perché dei ragazzini stavano lanciando sassi verso il canale, creando situazioni di pericolo visto il transito di numerose auto, ma anche di persone intente a fare passeggiate o jogging. Questo succedeva verso le 18.30, nella zona della Porta Nord, dove si stanno facendo dei lavori (che tante polemiche hanno provocato) coinvolgendo le vie Livenza, Tagliamento e Sile. Lavori che hanno costretto a imporre delle deviazioni al traffico, soprattutto dei mezzi pesanti non autorizzati, con l’utilizzo di barriere “new jersey” e la relativa segnalazione stradale. Ma è verso la prima serata che i residenti della zona hanno notato in via Canale Navigabile prima la pattuglia dei Carabinieri, raggiunta poi da quella della Polizia Locale. Si scoprirà che qualcuno aveva utilizzato quegli stessi “new jersey” per creare una nuova deviazione. Si vocifera che gli artefici della "bravata", siano dei ragazzini, gli stessi che nel pomeriggio stavano tirando i sassi verso il canale. Potrebbero essere stati loro stessi a chiamare il 112 per vedere arrivare le forze dell'ordine. E, cosa ancora più incredibile, sarebbero rimasti sul posto per vedere le auto imboccare la direzione sbagliata. Insomma, come cantava Jannacci, “per vedere l'effetto che fa”.