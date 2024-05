VENEZIA - Domenica mattina il siluro di Matteo Salvini: «Per il dopo Zaia ho già in mente 10 nomi». Lunedì sera la nota della Lega federale: «Il tetto ai mandati è una limitazione della libertà, Luca Zaia è un patrimonio per i veneti e per tutti gli italiani: potrà ambire a fare qualunque cosa». E l’avviso agli alleati: «Il prossimo governatore del Veneto sarà della Lega».

In mezzo trenta ore che hanno agitato la Lega del Veneto, facendo calare il gelo tra il vicepremier e il governatore. «Una uscita irrispettosa», avevano rimarcato i più teneri dei leghisti veneti. «Salvini ha scaricato pubblicamente il governatore e l’ha fatto pure a casa nostra, durante il raduno degli alpini, come se volesse rimarcare che il partito è suo», dicevano i più arrabbiati, ed erano tutti zaiani. Mentre i salviniani minimizzavano: «Il segretario voleva semplicemente far presente agli alleati che anche se non ci sarà il terzo mandato, la Lega è sempre in campo, insomma, che Palazzo Balbi spetta a noi». Finché, a tarda sera, Salvini ha fatto diffondere la nota: «Zaia un patrimonio».

Le parole di Matteo Salvini che hanno mandato in tilt la Lega del Veneto per una giornata intera, pronunciate a margine dell’adunata degli alpini a Vicenza, erano state queste: «Non hanno voluto far passare il terzo mandato che trovo giusto se un amministratore ha fatto bene. Solo la Lega lo voleva. Ne prendo atto. Per il dopo Zaia ho già in mente una decina di nomi, sia uomini che donne che possono portare avanti la buona amministrazione di questa regione. Il dopo Zaia potrebbe essere anche il nome di una donna. La Lega ha ottime personalità e ottimi amministratori».

LE REAZIONI

Pochi i commenti ufficiali. L’assessore regionale Roberto Marcato: «Ho già detto e ribadisco che il nome del dopo Zaia sarà deciso dai veneti e che l’ultima parola sarà del presidente Zaia, non posso immaginare che sia Roma a decidere chi farà il governatore del Veneto. Quanto al terzo mandato, se queste sono le considerazioni di Salvini, comincio a preoccuparmi per l’autonomia, visto che siamo gli unici a volerla». Il capogruppo in consiglio regionale Alberto Villanova: «Sappiamo tutti che anche se togliessero la possibilità ai veneti di rieleggere Zaia, noi potremmo comunque mettere sul piatto molti nomi di spessore: sindaci e consiglieri regionali della Liga hanno migliaia di preferenze personali. Impensabile non tenerne conto alle prossime regionali». Il segretario regionale della Lega, Alberto Stefani, autore della proposta di legge per togliere il limite dei due mandati: «Se il terzo mandato è morto? Attualmente non ci sono le condizioni per approvare la modifica normativa, ci abbiamo provato cinque volte, non possiamo continuare a sbattere contro un muro. Ma se cambieranno le condizioni, è chiaro che ci riproverò».

SOTTOVOCE

Ma perché Salvini ha voluto dire di avere «già in mente 10 nomi» per il dopo Zaia? Qui le letture si sono sprecate. Per gli zaiani, «una dichiarazione di guerra al governatore», «uno sgambetto, vuole vendicarsi perché il presidente della Regione non ha voluto candidarsi alle Europee». E ancora: «In realtà vuole farci fuori tutti quanti, gli zaiani sono già stati eliminati dalle liste delle Amministrative e delle Europee». C’è chi ha fatto spallucce: «Dieci nomi? Come quando per il Quirinale diceva che stava lavorando per un presidente donna e poi è stato rieletto Mattarella?».

I salviniani, invece, minimizzavano: non è stato un siluro a Zaia, dicevano, semmai un avvertimento agli alleati. Ossia: non pensino i Fratelli d’Italia (leggi Luca De Carlo e Elena Donazzan) e neanche Forza Italia (leggi Flavio Tosi) di ipotecare Palazzo Balbi solo perché Zaia non sarà ricandidabile. Ma quali sarebbero i 10 nomi? Elisa De Berti e Manuela Lanzarin? Difficile, rientrano nella casella “zaiani”. Idem Alberto Villanova. Roberto Marcato? «Io sono l’undicesimo». Il sindaco di Treviso Mario Conte? L’ex ministro Erika Stefani? Chissà. C’è anche chi è convinto che i nomi non siano affatto dieci, ma uno solo. E già deciso: Alberto Stefani.

Tant’è, in serata Salvini ha diffuso una nota che cerca di ripristinare i rapporti con Zaia, ma soprattutto avvisa gli alleati: «Il prossimo governatore del Veneto sarà della Lega. Nella convinzione che il vincolo dei due mandati per il presidente di Regione sia una limitazione alla libertà di scelta dei cittadini - tanto che la Lega è stata l’unica forza in Parlamento a chiederne la modifica - continueremo a lavorare al massimo per il bene supremo del territorio. Luca Zaia è un patrimonio per i veneti e per tutti gli italiani: potrà ambire a fare qualunque cosa».