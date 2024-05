Valentina non ce l'ha fatta: morta la 26enne coinvolta in un incidente sabato sera sull'auto degli amici

PADOVA/VERONA - Speranze finite, oggi 14 maggio il cuore di Valentina Renso ha smesso di battere. La donna in compagnia di due amici, di cui uno ancora ricoverato in prognosi riservata, sabato sera attorno alle 20,30 affrontando via della Croce a Cervarese su un'auto Bmw è finita fuori strada autonomamente.

Fin da subito le sue condizioni sono apparse disperate.

E' stata trasportata in prognosi riservata in ospedale a Padova dove oggi è deceduta.

Residente a San Giovanni Lupatoto (Verona) era una grande appassionata di motori. Spetterà ora ai carabinieri della Compagnia di Abano capire cosa abbia provocato la fuoriuscita autonoma che di fatto non le ha dato scampo. La salma è a disposizione della famiglia per organizzare il funerale. Quello registrato sabato sera è l'ennesimo incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova che ancora una volta ha provocato una giovane vittima.