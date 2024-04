Torna in aula la Cimpello - Gemona, dopo che l’assessore Cristina Amirante aveva illustrato in Commissione lo studio di fattibilità dopo che erano esplose le polemiche sia per il “nuovo” tracciato che per lo stesso studio, considerato, in particolare dalle opposizioni, non esaustivo e con grosse lacune. Oggi non è previsto un dibattito a più voci, anche perché lo studio deve ancora avere il via libera dalla giunta, ma l’assessore dovrà “difendersi” da una nuova interrogazione che arriva dal Pd e nello specifico da Nicola Conficoni.



IL TRACCIATO

C’è subito da dire, però, che il consigliere del Pd aprirà un altro fronte, quello del raddoppio del tratto da Pordenone a Sequals che la stessa rappresentante dell’esecutivo di Massimiliano Fedriga, si è detta pronta a portare avanti, con l’affidamento di uno studio che tracci la fattibilità, i tempi e i costi. Prima, però, la stessa assessora dovrà far fronte alla necessità, emersa anche da alcune parti della sua stessa maggioranza, di rivedere in maniera significativa il tracciato che da Dignano lungo la collinare friulana, porta a Gemona. Tracciato considerato troppo impattante per un sito di forte sapore ambientale. Come dire, insomma che prima di pensare al raddoppio dell’esistente, ci sarà da ripensare al nuovo collegamento.



L’INTERROGAZIONE

Come dire, dunque, che il Pd proverà a infilare un nuovo cuneo su un’opera che non a caso è rimasta ferma per oltre vent’anni prima di avere un nuovo sussulto subito diventato un forte grido di allarme. Conficoni, in pratica, con la sua interrogazione vorrebbe dimostrare due aspetti fondamentali. Il primo che di fatto l’allungamento è ben lontano dal diventare concreto in tempi brevi e la stessa cosa vale per il raddoppio dell’esistente. In pratica chiederà costi, tempi, se esiste la possibilità di affidare un nuovo studio e via avanti per dimostrare che si tratterebbe solo di boutade, pubblicità che resterà sulla carta. Resta il fatto che l’assessore Cristina Amirante, preparata e concreta, difficilmente si farà prendere nella rete, anche se su questa partita, non si tratta solo di una questione di burocrazia, cantieri e progetti, ma in mezzo c’è pure la politica che vuole la sua parte.



L’ATTACCO

«Sei anni dopo l’elezione del presidente Fedriga, sulla Cimpello - Sequals - Gemona siamo ancora in alto mare. Mancano i soldi, il tracciato è da rivedere e lo studio di fattibilità illustrato in commissione non contempla nemmeno le quattro corsie ipotizzate dall’assessore Amirante per mettere in sicurezza il solo tratto di strada esistente - prende la mira il consigliere, annunciando la presentazione di una interrogazione sul tema per chiarire costi e cronoprogrammi degli interventi - L’apertura della pedemontana veneta ha aumentato i flussi di traffico rendendo ancora più evidente il deficit infrastrutturale che penalizza il Friuli occidentale. Spostare il trasporto delle merci dalla gomma alla rotaia aiuterebbe a decongestionare la Statale 13 Pontebbana intasata dai camion ma la stazione elementare dell’Interporto di Pordenone non è ancora stata finanziata. Dopo tante parole, anche l’atteso completamento della Cimpello - Gemona resta un miraggio. Gli ulteriori approfondimenti sul tracciato annunciati nei giorni scorsi dall’assessore dopo i malumori espressi da esponenti del suo stesso partito, confermano l’inadeguatezza dello studio di fattibilità avviato nel 2019. A destare perplessità anche le contraddizioni sulle corsie. Se, per ragioni di sicurezza, è opportuno raddoppiarle e inserire una barriera spartitraffico nel tratto tra Pian di Pan e Sequals, come mai da lì fino a Gemona ne è prevista solo una per ogni senso di marcia? Insomma sul progetto c’è ancora tanta confusione. L’unica certezza sull’attesa infrastruttura è l’assenza di finanziamenti».