Voli notturni straordinari sui cieli di Aviano: una nota ufficiale dalla Base per spiegare il motivo

AVIANO - In alcune giornate del mese di maggio alcuni velivoli non in forza al 31st Fighter Wing (FW) effettueranno per addestramento, alcuni voli notturni di collegamento e trasporto logistico che potrebbero protrarsi oltre il consueto orario di apertura dell’aeroporto.

Perché i voli straordinari

La nota arriva direttamente dalla Base di Aviano per tranquillizzare i cittadini qualora sentissero passaggi aerei in orari serali. Non sarebbe infatti la prima volta che dalla Base vengono effettuati voli in orari straordinari. In questo caso per ragioni di collegamento e trasporto logistico. Come non accade nemmeno che qualche cittadino, poco abituato ai passaggi nel cielo o nuovo della zona, affidi le proprie parole ai social domandando di che si tratta.

Possibili disagi

Come prosegue la nota, l’attività è stata coordinata e approvata dall'Aeronautica Militare, responsabile dello spazio aereo e finalizzata a garantire il mantenimento degli obiettivi addestrativi dei piloti e del personale di supporto. Inoltre, il Comando Aeroporto Aviano ed il 31st FW fa sapere che saranno adottate tutte le procedure necessarie per minimizzare il più possibile gli eventuali disagi alla cittadinanza.